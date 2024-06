Regione Lazio, Bertucci: “Fratelli d’Italia vince in Europa: i cittadini si fidano di noi”

“Il grande risultato di Fratelli d’Italia nel Lazio e a Roma nelle elezioni europee conferma come l’azione politica e amministrativa del premier Giorgia Meloni sia apprezzata e sostenuta dalla maggioranza della cittadinanza. Un esito importante, che non lascia spazio a dubbi, e che sancisce non soltanto la giusta via tracciata dal governo, da oggi con forza anche in Europa a difesa della cultura e dei valori della tradizione italiana, ma anche la bontà della proposta amministrativa della nostra Regione guidata dal presidente Rocca, un percorso che evidentemente ha riscontrato il giudizio positivo della popolazione, un fatto che ci assegna ulteriore forza e responsabilità nel nostro percorso politico al governo del Lazio. I cittadini si fidano di noi.

Saluto con favore, infine, la grande affermazione di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio: ancora primo partito della città, con una percentuale superiore alla media nazionale, a conferma, di nuovo, della forte presenza sul territorio. Ora ci aspettiamo, viste le percentuali ottenute, l’apertura di un tavolo di confronto per verificare le condizioni di un ingresso di Fratelli d’Italia nella maggioranza ora al governo della Città dell’Aria”, così Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.