Rieti: Festa dello Sudente allo stadio del Rugby

Migliaia tra ragazze e ragazzi hanno festeggiato ieri sera allo Stadio del Rugby la fine dell’anno scolastico. Nella splendida cornice dell’impianto sportivo curato dalla Asd Arieti rugby, la serata si è svolta tra musica, balli e divertimento fino a notte fonda. Per molti ragazzi da oggi è già vacanza, per altri invece sta per iniziare un periodo di full immersion per gli esami. A questi ultimi l’Asd Arieti rugby augura le migliori fortune, ottimi risultati scolastici e altrettanti per il futuro.

“E’ stato emozionante assistere a tanto divertimento e a tanta spensieratezza – fa sapere la società – rivolgiamo un ringraziamento alle forze dell’ordine per la loro discreta presenza e per l’impegno profuso nel far svolgere la festa dello studente nel modo più sereno e divertente possibile”.