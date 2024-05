Tumori, Ecosfera Servizi a Race for the Cure: “Crediamo e sosteniamo la prevenzione”

” La squadra di Ecosfera Servizi ha partecipato a Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, giunta quest’anno alla 25esima edizione.

L’evento celebrato a Roma ha accolto migliaia di persone da tutto il Paese per sostenere i temi della prevenzione e della ricerca.

“Partecipare a Race for the Cure – ha detto Floriana Tomassetti, presidente e amministratore delegato di Ecosfera Servizi Spa – è per la nostra azienda un momento molto sentito perchè crediamo fermamente nella cultura della prevenzione oncologica e nella solidarietà: valori che debbono raggiungere quanti più cittadini e cittadine possibile anche attraverso le imprese ed iniziative di forte impatto pubblico. Come ogni anno, Ecosfera Servizi offre il proprio contributo all’iniziativa, in sostegno alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.”