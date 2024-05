Giornata infermiere: Baldini (Enpapi): “Saldo riferimento SSN”

“La Giornata internazionale dell’infermiere è l’occasione per ribadire l’importanza di questa figura nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, un saldo punto di riferimento per i pazienti, per le loro famiglie, per chi ha bisogno di un supporto in qualsiasi situazione di crisi o di emergenza. Lo abbiamo visto con la pandemia da Covid-19, lo vediamo quotidianamente nel lavoro che gli infermieri svolgono negli ospedali, nei Pronto Soccorso, nelle strutture periferiche e in aree del Paese disagiate e con scarsi servizi a disposizione, dove offrono un contributo prezioso e indispensabile. Il nostro impegno sul territorio è costante e responsabile, attento alle esigenze di chi chiede assistenza, nonostante carenze di personale e criticità strutturali. Occorre, quindi, andare oltre le ricorrenze e valorizzare appieno, ogni giorno, la figura dell’infermiere, sia dal punto di vista professionale sia economico”. Così Luigi Baldini, Presidente di Enpapi, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, in occasione della Giornata Internazionale dell’infermiere.