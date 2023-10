Edoardo Guarini in arte ChiEdo tra gli artisti selezionati da Amadeus per le audizioni di Sanremo Giovani

Tra il 49 artisti selezionati per le audizioni di Sanremo Giovani c’è il cantautore Edoardo Guarini, in arte ChiEdo, che ha presentato un brano dal titolo “Autunno retrò”, un brano che racconta della speranza di una storia d’amore sognante proprio come in una fiaba, fatta di sguardi e di piccole cose.

La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha completato oggi la prima fase del proprio lavoro con la selezione dei 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago.

Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre. A questi 8 artisti si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai.

Edoardo Guarini, in arte ChiEdo, è nato a Civitavecchia (17 anni a Novembre). Inizia a cantare a 7 anni e a 12 anni scrive i suoi primi brani, ciò che ama fare è mettere ogni aspetto e colore della sua speciale personalità nei testi che scrive. Compone le sue canzoni utilizzando il metodo dell’osservazione degli spazi e delle storie circostanti, ripiegandosi raramente su se stesso. E’ alla sua primissima esperienza al Festival di Sanremo dove approccia con due produzioni che sono state curate dal Team che gestisce e cura la crescita di ChiEdo. Ha fatto ovviamente esperienza di palco in molte occasioni in concorsi, manifestazioni ed eventi. Ultimo risultato importante la sua ammissione alla Finale nazionale del SUMMER DAY MUSIC FEST 2023 e l’apertura ad EXPLOSION Festival, evento con artisti Main Stream che si è svolto a Latina la scorsa estate. Ha pubblicato qualche giorno fa un doppio singolo: EVA e LA STANZA DI VETRO, brani scritti da Edoardo Guarini in collaborazione con Daniel Riggione e Alex D’Errico che ha curato l’arrangiamento dei brani pubblicati così come quello dei brani presentati in concorso a Sanremo Giovani.

ChiEdo fa parte del Roster artistico dell’etichetta che lo presenta a Sanremo: THE LAB MUSIC FACTORY ed è curato artisticamente da Franco Iannizzi, discograficamente da Marco Mori e come ufficio stampa/radio da Giovanni Germanelli e Latlantide Promotions.

https://www.instagram.com/chiedo_edochi/

https://www.radiorossa.com/