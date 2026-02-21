Visita del Comandante Generale dei Carabinieri al Comando Provinciale Carabinieri di Udine

al Comando Provinciale Carabinieri di Udine.

Oggi, presso la caserma intitolata al “Carabiniere M.A.V.M. Antonio Birri”, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Udine.

Dopo la resa degli onori, il Generale Luongo, accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Giorgio Broccone, ha apposto la propria firma sull’Albo d’Onore e incontrato il Comandante della Legione Carabinieri, Generale di Brigata Gabriele Vitagliano.

Successivamente nella sala di rappresentanza del Comando Provinciale ha incontrato gli Ufficiali, i Marescialli, i Brigadieri e gli Appuntati/Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale, una delegazione dei vari Reparti Speciali dislocati nel capoluogo friulano, nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali e quelli delle Associazioni a Carattere Sindacale tra Militari e delle RSU del personale civile della Difesa.

Nel suo indirizzo di saluto, il Generale Luongo ha rivolto il proprio apprezzamento e ringraziamento a tutto il personale per l’opera svolta ed evidenziato come l’essenza dell’attività dell’Arma sia il servizio ed il rispetto del cittadino, tenendo ben saldi i valori di coesione interna, fiducia reciproca e senso di appartenenza. Oltre a questo ha sottolineato la grande importanza dei giovani Carabinieri che possono contribuire alla modernizzazione e digitalizzazione dell’Istituzione mantenendo sempre saldi i principi che caratterizzano l’Arma dei Carabinieri in oltre due secoli di storia.

La presenza ad Udine è stata anche l’occasione per il Vertice dell’Arma di incontrare e portare il proprio saluto al Gen. C.A. Luigi Federici, che ha ricoperto l’incarico di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri negli anni 1993 – 1997.