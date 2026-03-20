Vacanze pasquali a Suvereto tra bambole antiche e imperatori bolliti



La piccola perla della Costa degli Etruschi è la meta ideale per trascorrere una giornata con tutta la famiglia

Tra i borghi più affascinanti di quel tratto di costa toscano che da Livorno arriva fino a Piombino spicca Suvereto, destinazione perfetta per entrare in realtà sospese nel tempo come quella offerta dal Museo Artistico della Bambola, vera e propria chicca per appassionati e curiosi. Ma il borgo ospita anche altre interessanti attrazioni e custodisce particolari curiosità come quella legata alla morte dell’Imperatore Enrico VII di Lussemburgo. Per andare alla scoperta della Costa degli Etruschi un buon punto di partenza è la località di Vada, dove il Relais Antico Podere San Francescoe il Residence Borgo Verdesono ideali per trascorrere momenti indimenticabili con tutta la famiglia, complici anche le offerte proposte in occasione della Pasqua.

Nell’ultimo angolo meridionale della Costa degli Etruschi si adagiano vari comuni della provincia di Livorno, che attendono il visitatore per offrire il loro mix perfetto tra natura, storia, importanti siti archeologici e relax. Tra questi spicca uno dei borghi più belli d’Italia, Suvereto, che sorge tra le colline e un mare splendido insignito anche della Bandiera Arancione del Touring Club. Con le caratteristiche strade circondate da mura, le case in pietra, i palazzi storici e le chiese evocative, Suvereto si presenta come un vero e proprio scrigno di tesori tutti da scoprire, ad incominciare all’imponente Rocca Aldobrandesca che si erge a ricordare l’antico insediamento risalente al Medioevo. All’interno della cinta muraria si trovano attrazioni interessanti come la chiesa di San Giusto Vescovo, con la facciata decorata da un suggestivo rosone e un bellissimo portale romanico, la Chiesa della Madonna di Sopra la Porta, la Chiesa di San Michele con il Museo di Arte Sacra e, in posizione collinare, anche il duecentesco convento di San Francesco con il suo chiostro, sede oggi di concerti e spettacoli. Altro simbolo medievale è il Palazzo Comunale, con la sua torre dell’orologio che anticamente convocava l’assemblea degli Anziani. C’è poi una vera e propria chicca che fa felici curiosi ed appassionati e si trova proprio in uno dei vicoli del centro storico di Suvereto: il Museo Artistico della Bambola, dove è conservata una collezione di bambole di ogni tipo e di ogni epoca, creata grazie alla passione e all’impegno della signora Maria Micaelli con la precisa volontà di avere valenza informativa e didattica.

Si possono ammirare bambole realizzate con i più svariati materiali, tra cui legno e cartapesta, ma anche le più celebri e classiche in panno o in porcellana. Entrando al museo si intraprende un vero e proprio viaggio nella storia di questo meraviglioso giocattolo attraverso pezzi unici realizzati da artisti, che fa capire come siano cambiate le mode ma anche il modo di giocare dei bambini. Tra i pezzi più iconici esposti non mancano di attirare l’attenzione le creazioni della Manifattura Lenci e la raffinata Linea Charlotte del pittore Augen, complete di accessori d’epoca. Tra queste la bambola Violetta, risalente al 1921, ispirata alla protagonista dell’opera La Traviata di Giuseppe Verdi, che è anche il simbolo del Museo. L’area centrale è quella dedicata alle bambole del Carnevale, dove il Pierrot viene svelato in mille modi accanto all marionetta di Arlecchino. Pezzi di inestimabile valore sono la coppie di bambole in biscotto nero (la porcellana bianca non smaltata che assume un aspetto opaco e una consistenza simile al marmo, molto apprezzata per il realismo dei volti) e il bambolotto a tre facce. I Bamboli Sardi sono una coppia di bambolotti in costume tradizionale della fine del XIX secolo, con teste in cartapesta dipinta e corpi in panno imbottito. Non potevano mancare le bambole degli Anni Cinquanta, esemplari in plastica rigida, con occhi mobili e i meccanismi parlanti. In questo museo le bambole sono vere e proprie testimonianze di storia, arte e artigianato italiano.

Un’altra particolarità legata al borgo di Suvereto riguarda un imperatore del Sacro Romano Impero, ovvero Arrigo VII, conosciuto più comunemente come EnricoVII di Lussemburgo, la cui storia assume delle note piuttosto macabre. Giunto in Italia nel 1310 con l’obiettivo di restaurare l’autorità imperiale, fu incoronato imperatore nel 1312 ma la sua campagna italiana venne tormentata dagli scontri con i Guelfi. Durante una marcia si aggravò di una malattia che lo tormentava da tempo e si fermò presso una sorgente termale a Buonconvento, in provincia di Siena, sperando in una guarigione miracolosa, ma morì stremato. I cavalieri tedeschi decisero di trasportare il corpo a Pisa per seppellirlo nel Duomo cosi, con una pratica abbastanza comune per l’epoca, venne sottoposto ad un particolare trattamento di “lessatura” per separare le ossa dalla carne e facilitarne cosi il trasporto. Secondo le cronache locali, il corpo dell’imperatore venne bollito nel Convento di San Francesco a Suvereto. Separare le ossa dal resto del corpo garantiva non solo il trasporto più pratico ma si riteneva anche che lo scheletro, considerato la parte più nobile, potesse cosi essere meglio preservato per il riposo eterno.

Per conoscere queste e tante altre curiosità della Costa degli Etruschi un buon punto di partenza, perfetto per famiglie in occasione di Pasqua, sono il Relais Antico Podere San Francesco e il Residence Borgo Verde, a Vada. Entrambe le strutture sono vere e proprie oasi di pace e tranquillità immerse nella campagna toscana a ridosso del mare. Tutto è curato nel dettaglio per garantire il miglior comfort a tutti gli ospiti, compresi i bambini per cui ci sono molti servizi dedicati.

Il Pacchetto di Pasqua al Relais Antico Podere San Francesco include: Soggiorno, Pranzo di Pasqua (bevande escluse, caffè e acqua inclusi) presso il Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona; Colazione presso l’Honesty Bar; tv satellitare, aria condizionata; Biancheria da bagno e da camera (cambio ogni 4 pernottamenti), Wifi; 1 Posto auto ad appartamento.

Prezzo del pacchetto per due persone in appartamento (per 2 persone)) per 2 notti a partire da Euro 495,00.

Il Pacchetto di Pasqua al Residence Borgo Verde include: Soggiorno, Pranzo di Pasqua (bevande escluse, caffè e acqua inclusi) presso il Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona; tv satellitare, aria condizionata; Wifi; 1 Posto auto ad appartamento.

Prezzo del pacchetto per due persone in appartamento (per 2 persone) per 2 notti a partire da Euro 397,00.

Valido per entrambe le strutture dal 1° al 7 aprile 2026