Toscana a misura di bambino tra natura, storia e archeologia



Il Parco Archeominerario di San Silvestro è pronto ad incantare grandi e piccoli alla scoperta di infinite suggestioni sopra e sotto terra

La Val di Cornia ospita numerose località tutte da scoprire e, per chi viaggia con bambini, una tappa imperdibile è il Parco Archeominerario di San Silvestro, dove si viene proiettati in un’altra dimensione. Basta seguire i sentieri che invitano a fare un viaggio indietro nel tempo, dagli Etruschi fino ai giorni nostri, vivendo momenti memorabili tra il Museo dell’Archeologia e dei Minerali, la Miniera del Temperino, il Museo dei Minatori e un affascinante borgo medievale. Imperdibile anche l’avventura a bordo di un trenino a scartamento ridotto che percorre un itinerario sotterraneo, per un vero e proprio viaggio nel cuore della terra. A completare questa magnifica esperienza, il Park Hotel Marinettadi Marina di Bibbona, riaperto per la stagione lo scorso 28 marzo, propone diverse offerte dedicate alle famiglie.

Gli appassionati di trekking e avventura, visite animate con guide esperte, laboratori creativi, itinerari per ogni gusto possono trovare nella Val di Cornia una meta ideale. La valle si adagia nella provincia di Livorno, con alcune aree confinanti con quella di Pisa, lungo la Costa degli Etruschi. Qui, incorniciati dall’entroterra che arriva fino al mare di fronte all’isola d’Elba, sfilano una serie di località che offrono tanti spunti di visita, dall’archeologia all’enogastronomia, passando per la storia e arricchendosi di una meravigliosa natura. Diversi sono i parchi e musei della Val di Cornia, tutti immersi un paesaggi che incantano, e per chi viaggia con bimbi al seguito e si appresta a cercare una dimensione adventure allora il Parco Archeominerario di San Silvestro è una destinazione da non perdere. Si trova a Campiglia Marittima, antico borgo adagiato su un colle da cui domina il mare e la campagna circostante, pronto ad accogliere il visitatore tra i suoi vicoli lastricati, i palazzi disposti a semicerchi concentrici, le piazze su cui si affacciano le botteghe artigiane, le osterie tipiche e l’antico castello medievale, tutto raccolto dentro l’antica cinta muraria. Il Parco si estende per 450 ettari in un susseguirsi di musei, gallerie medievali e sentieri di interesse storico, archeologico, geologico e naturalistico e permette di entrare letteralmente nel cuore della Val di Cornia con percorsi dentro e fuori la terra. Si scopre con visite tematiche pensate per tutta la famiglia, l’ampia offerta di tour guidati e tutte le attività connesse alla ricerca e all’estrazione dei minerali metalliferi, iniziata in epoca etrusca e proseguita fino al 1976. Attività che ha segnato lo sviluppo di tutto questo territorio.

Si inizia con il Museo dell’archeologia e dei minerali, situato all’ingresso del parco, all’interno di un edificio minerario di inizi Novecento: qui si possono ammirare una collezione di minerali del Campigliese e i materiali archeologici provenienti dallo scavo archeologico di Rocca San Silvestro. La sezione relativa ai minerali si fregia della presenza di oltre 150 minerali provenienti da tutto il territorio. Nel 2025 quest’area si è arricchita di un nuovo allestimento dove è collocato lo scheletro di un minatore rinvenuto negli ultimi decenni del secolo scorso. Si prosegue camminando all’interno della Miniera del Temperino, una galleria di 360 metri dove, muniti di caschetto protettivo, si può entrare per comprendere al meglio come si estraevano in minerali. Presso l’area di Pozzo Earle si trova il Museo dei Minatori, dove foto e documenti raccontano episodi della vita in miniera, il duro lavoro, le malattie affrontate e le lotte sindacali per impedire la chiusura della miniera. A rendere ancora più suggestivo il tutto viene proiettato su una parete un video con le voci dei minatori e chi si siede sulle panche, dove all’epoca si consumava il pasto prima di rientrare a lavoro, viene sicuramente proiettato in un’altra dimensione. Il Museo delle macchine minerarie espone oltre 50 tra macchinari e strumenti utilizzati durante l’attività mineraria del Novecento, rimasti proprio la dove furono abbandonati l’ultimo giorno prima della chiusura della miniera.

L’avventura che più di tutte entusiasma i piccoli visitatori è senz’altro quella a bordo del trenino minerario a scartamento ridotto: comodamente seduti si percorre l’itinerario sotterraneo immaginando il viaggio dei minerali dai luoghi di estrazione agli impianti di trattamento della Valle dei Lanzi, dove venivano frantumanti. All’interno della galleria si vedono da vicino le forme e i colori dei minerali e si sosta nella sala centrale di estrazione, tanto grande quanto suggestiva. Una volta giunti a Valle Lanzi si procede sul sentiero che conduce alla Rocca di San Silvestro, ovvero il villaggio medievale del Parco Archeominerario. Sorto tra il X e l’XI secolo per iniziativa dei Conti della Gherardesca per sfruttare i giacimenti di rame e piombo argentifero, è diventato anche il luogo dove abitavano i minatori e i fonditori di metallo; questi ultimi destinavano il metallo lavorato alla produzione monetaria delle zecche toscane. Qui si esplorano i resti di abitazioni, della chiesa, del cimitero, della zona signorile e dell’area industriale, per un tuffo vero e propria in quella che era la vita sociale ed economica del Medioevo. Ai piedi della Rocca un cantiere-laboratorio ricostruisce un progetto di archeologia sperimentale ispirandosi alle tecniche edilizie dell’epoca medievale che hanno portato ad oggi alla ricostruzione di un miscelatore per la malta, di una piccola abitazione e di un forno per la cottura del pane e della ceramica grezza. Per continuare a vivere esperienze esaltanti in Toscana il Park Hotel Marinetta è l’indirizzo giusto per il soggiorno, complici anche l’ampia varietà di offerte dedicate tra cui quelle per le famiglie con un occhio di riguardo ai bambini.