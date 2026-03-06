Sulle orme di Giotto e San Francesco: l’Umbria celebra l’arte che ha cambiato la storia



Un viaggio di 3 giorni tra Spoleto, Perugia e Assisi in occasione della grande mostra “Giotto e San Francesco” alla Galleria Nazionale dell’Umbria dal 14 marzo al 14 giugno

In occasione dell’attesissima inaugurazione della mostra Giotto e San Francesco, Elle Viaggipresenta un pacchetto esclusivo di 3 giorni e 2 notti dedicato a due figure che hanno segnato la storia dell’arte e della spiritualità: Giotto e San Francesco d’Assisi. Un itinerario emozionante nel cuore dell’Umbria che si arricchisce di un appuntamento culturale di portata straordinaria: l’Umbria celebra infatti l’ottavo centenario della morte di San Francesco con un grande evento espositivo in programma dal 14 marzo al 14 giugno 2026 presso la Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia.

La mostra rappresenta uno degli eventi culturali più rilevanti del 2026 in Italia, un omaggio di altissimo profilo al Santo Patrono d’Italiae al genioche ne ha tradotto la vita in immagini rivoluzionarie. Attraverso opere, approfondimenti e confronti artistici, il percorso espositivo mette in luce il ruolo determinante di Giotto nel trasformare il racconto francescano in una narrazione umana, intensa e profondamente moderna. Non solo arte sacra, ma una vera rivoluzione visiva: per la prima volta i volti si fanno espressivi, le emozioni palpabili, gli spazi credibili. Celebre l’aneddoto della mosca dipinta con tale realismo da ingannare il suo maestro Cimabue, un dettaglio che racconta la straordinaria capacità di Giotto di dare vita alla pittura.

Elle Viaggi crea esperienze pensate per gli amanti dell’arte, unendo itinerari esclusivi a musei, mostre ed eventi culturali, così che ogni partenza diventi una vera immersione nella bellezza. In questa occasione propone un affascinante viaggio che prende il via il primo giorno a Spoleto, città elegante e panoramica dove il Medioevo si svela tra vicoli silenziosi e scorci mozzafiato. Dal suggestivo Ponte delle Torri alla maestosa Rocca Albornoziana, ogni angolo racconta storia e armonia, preparando lo spirito all’incontro con l’arte di Giotto.

Il secondo giorno è dedicato a Perugia e alla visita della mostra alla Galleria Nazionale dell’Umbria: un’immersione culturale che consente di comprendere appieno il legame profondo tra Giotto e la figura di San Francesco, in un contesto celebrativo unico legato a San Francesco.

Il terzo giorno conduce ad Assisi, città simbolo di spiritualità universale. Qui, nella magnifica Basilica di San Francesco d’Assisi, si ammirano gli affreschi che raccontano la vita del Santo con una forza narrativa che ancora oggi emoziona milioni di visitatori. Camminare per le strade in pietra rosa significa ripercorrere i passi di Francesco, il Santo che parlava agli uccelli e vedeva nella natura il riflesso del divino.

Il pacchetto di 2 notti e 3 giorni, dedicato a Giotto e San Francesco, si articola in tre tappe (Spoleto, Perugia e Assisi) e include il soggiorno in hotel 4* con trattamento B&B, con possibilità di mezza pensione. Sono inoltre disponibili servizi aggiuntivi, come la guida turistica nelle città visitate e pranzi o cene tipiche per assaporare l’autenticità umbra. Le offerte sono soggette a disponibilità e i prezzi possono variare in base al periodo.

Prezzo per persona a partire da 90,00 Euro incluso il biglietto della mostra. Valido dal 14 marzo al 14 giugno.

Con questa proposta esclusiva, Elle Viaggi invita a vivere un’esperienza che va oltre il semplice soggiorno perchè offre un viaggio nel cuore dell’arte e della spiritualità, nel segno di un anniversario storico che rende il 2026 un anno imperdibile per scoprire l’Umbria e la straordinaria eredità di Giotto e San Francesco.