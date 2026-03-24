Spartan Workout Tour 2026: Sabato 4 aprile ad Ardea il primo allenamento ufficiale dell’anno

La stagione Spartan 2026 parte dal Lazio.

E lo fa con un appuntamento che è molto più di un semplice allenamento: è il primo passo dentro un mondo fatto di sfida, appartenenza e crescita personale.

Sabato 4 aprile, ad Ardea, va in scena il primo Spartan Workout Tour dell’anno, un evento ufficiale firmato Spartan Race Italy che promette adrenalina, tecnica e spirito di squadra.

💥 Il campo: dove si costruiscono gli Spartani

A ospitare l’evento sarà il Spirit Warrior OCR Bootcamp, uno dei punti di riferimento per l’allenamento OCR nel territorio laziale.

Qui, tra ostacoli, corde, carichi e percorsi funzionali, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva, pensata per avvicinare i nuovi atleti e allo stesso tempo mettere alla prova anche i più esperti.

🔥 Allenamento ufficiale con coach Spartan SGX

A guidare la sessione saranno due coach certificati SGX:

• Stefano Schiavi

• Alessandro Marziali

Un allenamento strutturato, intenso e accessibile a tutti, che permetterà di lavorare su tecnica, resistenza e gestione degli ostacoli.

L’obiettivo è chiaro: tirare fuori lo spartano che è dentro ogni partecipante.

🛡️ Ambassador e community: il cuore dell’evento

A rendere ancora più speciale la giornata sarà la presenza degli Spartan Ambassador Italia, anima e motore della community.

Tra loro anche Costantino Sacchetto, capitano degli ambassador italiani, figura carismatica capace di trasmettere energia, motivazione e spirito di squadra.

Non solo atleti, ma veri punti di riferimento per chi vive la Spartan come un percorso personale prima ancora che sportivo.

Allenarsi con loro significa entrare davvero nella mentalità Spartan.

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⚔️ Un’esperienza, non solo un allenamento

Partecipare allo Spartan Workout Tour significa:

• imparare tecniche e strategie ufficiali Spartan SGX

• migliorare forza, resistenza e coordinazione

• vivere un’esperienza di gruppo ad alta intensità

• creare nuove connessioni con altri appassionati

È un momento di condivisione, ma anche di crescita individuale.

Un mix di fatica, motivazione e soddisfazione.

📍 Info utili

• Dove: Spirit Warrior OCR Bootcamp

• Quando: Sabato 4 aprile

• Orario: 10:00 – 12:00

• Iscrizione: obbligatoria

👉 Registrazione online:

https://it.spartan.com/it/race/detail/8290/overview

🔥 Il primo passo della tua stagione Spartan

Quello di Ardea non è solo un allenamento.

È l’inizio di un percorso.

Un’occasione per rimettersi in gioco, superare i propri limiti e prepararsi alle prossime gare con lo spirito giusto.

Perché Spartan non è solo sport.

È mentalità. È comunità. È sfida continua.