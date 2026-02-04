Space Hotels alla Bit di Milano 2026: visione strategica e ottimi risultati



Nuova Presidenza, crescita solida e una visione che mette al centro gli albergatori

Space Hotels conferma la propria presenza alla BIT di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio, e si presenta al mercato al Padiglione 9 – Stand M31con una rinnovata energia e una visione strategica chiara, sotto la guida del nuovo Presidente PieroMarzot. Un appuntamento chiave per raccontare un modello di ospitalità unico nel panorama italiano: un gruppo di albergatori, non di alberghi, fondato sull’indipendenza, sul valore delle relazioni umane e su una crescita condivisa.

Space Hotels riunisce strutture alberghiere indipendenti che mantengono intatta la propria identità, personalità e autonomia gestionale, valorizzandole all’interno di una rete solida e strutturata che fa della collaborazione, del dialogo e del confronto continuo tra albergatori il proprio vero punto di forza. Un modello no profit, unico nel panorama dell’ospitalità italiana, che reinveste integralmente gli utili nello sviluppo del gruppo, in servizi, strumenti e opportunità concrete a beneficio diretto degli hotel affiliati.

A confermare la validità di questo approccio sono i dati di andamento, che evidenziano una crescita equilibrata e diffusa. L’andamento del 2025 rispetto al 2024 registra un incremento dei ricavi del 13,36% e delle roomnights del 16,05%, a fronte di un lieve calo del ricavo medio (-2,32%), coerente con una strategia orientata ai volumi e alla destagionalizzazione.

Ottimi i risultati dei canali di vendita:

Fatturato GDS: +18,42% , a conferma della forte fiducia del mercato corporate e delle agenzie

In forte espansione anche il segmento gruppi, con una crescita rilevante sia nel business (+42,73%) sia nel leisure (+47,20%), mentre uno degli obiettivi strategici per il 2026 sarà l’ulteriore sviluppo della produzione MICE.

La produzione conferma una performance eccellente su tutte le città italiane, con l’Italia che continua a crescere in modo deciso (+14,90%). A livello internazionale si registra una lieve flessione degli USA (-4,61%), compensata però dalla crescita del Canada e dei principali mercati europei, ad eccezione della Spagna.

Molto positiva anche la risposta del mercato leisure, trainata dalle tariffe promozionali: dalle minimo notti alle non rimborsabili, fino alle early booking, strumenti sempre più centrali nella strategia commerciale del gruppo.

La presenza alla BIT di Milano sarà l’occasione per incontrare operatori e partner, condividere i risultati raggiunti e presentare le linee guida future del gruppo. Con la Presidenza di Piero Marzot, Space Hotels rafforza il proprio posizionamento come rete di imprenditori alberghieri che credono nel valore delle relazioni, nella collaborazione e in una crescita sostenibile, costruita insieme.

Space Hotels

Space Hotels nasce nel 1974 dall’intuizione e dalla volontà di un gruppo di albergatori indipendenti che hanno scelto di fare rete senza rinunciare alla propria identità. Ancora oggi, questo spirito originario rappresenta il cuore del gruppo: ogni hotel associato conserva piena autonomia, personalità e stile, valorizzando ciò che lo rende unico nel panorama dell’ospitalità italiana.

Presente in Italia con una collezione selezionata di 43 alberghi 3 e 4 stelle situati in 28 tra le più affascinanti destinazioni del Paese, Space Hotels è una realtà costruita su rapporti personali e diretti con gli albergatori, basata sull’ascolto, sulla fiducia e sulla condivisione di obiettivi comuni. Qui non parlano solo le strutture, ma soprattutto le persone che le guidano: Space Hotels dà voce agli albergatori, sostenendoli nelle scelte strategiche e nello sviluppo del loro business.

Organizzazione non a scopo di lucro, Space Hotels reinveste costantemente gli utili nel gruppo, trasformandoli in servizi, opportunità e valore concreto per gli associati. Offre una suite completa di servizi commerciali, organizzativi e di rappresentanza, oltre a un’efficace attività di contatto per il Business e il Leisure Travel in Italia e nel mondo. A supporto, un Ufficio Prenotazioni dedicato per clienti individuali, gruppi e meeting, con collegamento ai GDS. Per agenzie di viaggio e aziende, Space Hotels rappresenta un partner commerciale affidabile e flessibile, orientato alle reali esigenze del cliente.

Gli alberghi Space Hotels sono prenotabili chiamando il numero verde gratuito 800 813 013, tramite GDS o visitando il sito www.spacehotels.it.