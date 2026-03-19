Operazioni al Quarticciolo tra strada e periferia est di Roma: fermati pusher, un rapinatore e una donna per aggressione all’ex compagno
Cinque arresti in pochi giorni al Quarticciolo, periferia est di Roma, tra spaccio, rapine e violazioni delle misure imposte dall’autorità giudiziaria. Un bilancio che racconta un’attività intensa della Polizia di Stato, impegnata nel controllo del territorio e nel contrasto alla microcriminalità.
A operare sono stati gli agenti del V Distretto Prenestino, del Commissariato di Torpignattara e della Sezione Volanti, intervenuti in diversi episodi tra le strade del Quarticciolo, una delle aree dove l’attenzione sulla sicurezza resta alta.
Tre degli arresti riguardano lo spaccio di droga a Roma. I pusher sono stati fermati in momenti distinti, ma con modalità simili: dosi già pronte per la vendita e attività svolta direttamente in strada. In due casi, alla perquisizione personale è seguita anche quella domiciliare.
Nel terzo episodio, invece, l’uomo utilizzava la propria auto come rifugio improvvisato, trasformandola in un deposito mobile. All’interno sono state trovate circa trenta dosi di cocaina già confezionate, pronte per essere immesse sul mercato.
Un quarto arresto è legato a una rapina avvenuta in pieno giorno a Roma. Un uomo di origine guineana è stato intercettato dagli agenti mentre cercava di fuggire dopo aver aggredito un passante.
Secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato prima di colpire la vittima con uno spray al peperoncino, per poi passare a una minaccia più diretta, brandendo un paio di forbici. L’intervento immediato della Polizia ha permesso di bloccarlo poco dopo.
L’ultimo episodio riguarda la violazione del divieto di avvicinamento. Una donna quarantatreenne, già destinataria di un provvedimento dell’autorità giudiziaria e del divieto di dimora nel comune di Roma, avrebbe raggiunto l’ex compagno per poi aggredirlo alle spalle. L’uomo è stato fatto cadere a terra e colpito con una pietra. Anche in questo caso è scattato l’arresto immediato con il trasferimento in carcere.
L’operazione al Quarticciolo si inserisce in un quadro più ampio di controlli della Polizia di Stato a Roma, con particolare attenzione alle aree della periferia est.
Il contrasto allo spaccio e alle rapine resta una priorità per garantire maggiore sicurezza urbana, soprattutto nei quartieri dove il fenomeno della microcriminalità è più presente.
Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura.
Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza per gli indagati fino a eventuale sentenza definitiva.