“Avevo gli occhi belli”: la storia di Anna Borsa incanta il Colosseo

Si è svolta ieri la 39esima presentazione del libro di Valentina Iannaco “Avevo gli occhi belli. Storia di Anna Borsa, vittima di femminicidio” (Armando Editore) presso la Galleria d’arte Arca di Noesis, situata in un palazzo stile Liberty del 1882 nell’antico rione Celio a due passi dal Colosseo, un luogo d’incontro per amare l’arte e la cultura.

La trama del libro è in realtà il racconto di una storia vera.

Il primo marzo 2022 a Pontecagnano (SA) Anna Borsa, una giovane donna di 30 anni, viene uccisa dal suo ex compagno. Quella mattina l’assassino si reca nel salone dove lei lavorava come parrucchiera, la segue nello sgabuzzino nel quale era andata a lavarsi le mani e le spara un colpo di pistola alla tempia. Nel 2024 Vincenzo Borsa, fratello di Anna, fonda l’Associazione Anna Borsa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e per mantenere vivo il ricordo della sorella. In questo libro è Anna stessa a raccontare la sua storia in un monologo fatto di narrazioni, pensieri, ricordi, di parole dette e non dette.

Ad affiancare l’autrice vi sono state personalità di particolare rilievo nella lotta alla violenza sulle donne:

Paola di Nicola Travaglini, giudice presso la Corte Suprema di Cassazione e magistrata tra le più esperte in tema di violenza sessuale. Definita “la giudice che lotta per i diritti delle donne”, ha particolarmente colpito il pubblico per la grande professionalità, empatia e la semplicità con cui ha trattato argomenti complessi e purtroppo tremendamente attuali.

Adele Grassito, professoressa e presidente del Centro Culturale Hecate di Casagiove (CE), già presidente della Commissione Provinciale delle politiche di genere, che ha arricchito l’evento con l’efficacia dei suoi messaggi, frutto della sua profonda e consolidata esperienza in materia.

A moderare Angela Maria Greco, curatrice di eventi culturali che per l’occasione ha invitato alcuni ospiti di eccezione che hanno reso la serata ancora più coinvolgente

Nuccio Castellino : poeta, scrittore e cantautore che ha fatto parlare la sua musica sulle note di “Quello che le donne non dicono” (reinterpretata dal punto di vista maschile), “Occhi di ragazza” e “Il mio canto libero”

: poeta, scrittore e cantautore che ha fatto parlare la sua musica sulle note di “Quello che le donne non dicono” (reinterpretata dal punto di vista maschile), “Occhi di ragazza” e “Il mio canto libero” Alessandro Ristori : poeta, scrittore, sceneggiatore e regista, che ha fatto riflettere con un intenso e appassionato monologo

: poeta, scrittore, sceneggiatore e regista, che ha fatto riflettere con un intenso e appassionato monologo Daniela Tacu, che ha condiviso la sua testimonianza di sopravvissuta a una relazione tossica, salvata dall’amore per i figli

Una presentazione che si è rivelata un evento strutturato a più voci, all’insegna dell’impegno sociale e della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Valentina Iannaco, nata a Salerno nel 1986, è una Web Copywriter. Laureata in Lingue nella Società dell’Informazione e in Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale, nel corso degli anni si è specializzata in Comunicazione Digitale e Scrittura per il Web. “Avevo gli occhi belli” è la sua prima esperienza di scrittura di un libro.