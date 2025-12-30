Sociale, Tiso(Accademia IC): “Pronti a un 2026 a tutela categorie fragili e ambiente”

“Il 2025 che si avvia alla conclusione è stato per noi un anno importante e significativo, ricco di impegno, ascolto e presenza concreta sui territori”. Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “Nel corso dell’anno – prosegue Tiso – abbiamo promosso e sostenuto numerose iniziative di sensibilizzazione dedicate alla tutela dei diritti fondamentali, alla parità di genere, alla difesa delle donne vittime di violenza e discriminazione, alla protezione dell’ambiente e alla salvaguardia delle categorie più fragili della nostra società, come la terza e la quarta età. Un lavoro costante, portato avanti grazie al contributo di volontari e cittadini che credono in un modello sociale più giusto, inclusivo e sostenibile”. Secondo la portavoce di Accademia IC, il 2025 ha rappresentato anche un momento di crescita e consolidamento: “Abbiamo rafforzato la nostra rete, ampliato il dialogo con le istituzioni e acceso i riflettori su tematiche spesso trascurate, ma centrali per il futuro del Paese. Dai diritti sociali alla tutela dell’infanzia, dalla parità salariale alla difesa del territorio e dell’ambiente, ogni iniziativa ha avuto come obiettivo quello di creare consapevolezza e stimolare azioni concrete”. Lo sguardo è ora rivolto al futuro. “Siamo pronti ad affrontare il 2026 con la stessa determinazione, ma con un impegno ancora maggiore – conclude Carmela Tiso -. Continueremo a lavorare per la tutela delle categorie fragili, per la difesa dei diritti delle donne, per la promozione della parità di genere e per la protezione dell’ambiente. Il prossimo anno sarà per noi un ulteriore passo avanti, nella convinzione che solo attraverso l’impegno collettivo si possa costruire una società più equa, solidale e rispettosa delle persone e del pianeta”.