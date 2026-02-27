venerdì, Febbraio 27, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Povertà, sfida globale fra disuguaglianze e nuove fragilità”

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
1 min.read

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Povertà, sfida globale fra disuguaglianze e nuove fragilità”

“La povertà nel XXI secolo non è soltanto mancanza di denaro: è anche una forma di esclusione sociale, precarietà lavorativa, difficoltà di accesso a istruzione, sanità e abitazione. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, milioni di persone nel mondo vivono ancora in condizioni di estrema vulnerabilità. Secondo i dati della World Bank, centinaia di milioni di individui sopravvivono con meno di 2,15 dollari al giorno, soglia che definisce la povertà estrema a livello internazionale. Quali le cause vere della povertà? Bisogna in primis dire che le motivazioni oggi sono molteplici e interconnesse: dalle Disuguaglianze economiche con la ricchezza globale concentrata in poche mani, ai Conflitti e instabilità politica, che distruggono economie locali e costringono milioni di persone alla fuga; dal Cambiamento climatico alle Crisi economiche globali, come ad esempio la pandemia di COVID-19 che ha mostrato quanto rapidamente possano peggiorare le condizioni di vita, aumentando disoccupazione e precarietà. Anche in Europa molte famiglie vivono in condizioni di disagio economico. E pure in Italia, la povertà assoluta coinvolge milioni di persone, tra cui un numero crescente di minori. Un fenomeno particolarmente preoccupante è quello dei working poor, persone che pur avendo un impiego non riescono a raggiungere un reddito sufficiente per vivere dignitosamente. Contratti precari, salari bassi e aumento del costo della vita contribuiscono a questa realtà. Che fare, dunque? Contrastare la povertà richiede interventi strutturali: politiche di redistribuzione, investimenti in istruzione e lavoro, sostegno alle famiglie vulnerabili e cooperazione internazionale. La povertà ai giorni nostri, purtroppo, è un problema complesso e globale, che richiede responsabilità condivisa tra governi, istituzioni e cittadini. Solo attraverso politiche inclusive e solidali sarà possibile costruire una società più equa, in cui nessuno venga lasciato indietro”.

Così, in una nota stampa, il portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca, Carmela Tiso.

Previous article
Agricoltura, Confeuro: “Da Ue 1 miliardo ma pochi risultati: Conte Conti allarmante”
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Fascicolo corre nel Campionato Italiano Gran Turismo con Stratia Motorsport

SPORT pro red - 0
Si accendono i motori in vista della nuova stagione di Beppe Fascicolo. Domenica scorsa, 22 febbraio, il pilota veneto infatti ha annunciato i programmi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Agricoltura, Confeuro: “Da Ue 1 miliardo ma pochi risultati: Conte Conti allarmante”

PRIMO PIANO 0
Agricoltura, Confeuro: “Da Ue 1 miliardo ma pochi risultati:...

Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive”

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
La UGL Salute lancia un nuovo e forte allarme...

Il fascino del dog trekking a Firenze

PRIMO PIANO 0
Itinerari pet-friendly per scoprire la Città del Giglio a...

Articoli più letti

Agricoltura, Confeuro: “Da Ue 1 miliardo ma pochi risultati: Conte Conti allarmante”

PRIMO PIANO 0
Agricoltura, Confeuro: “Da Ue 1 miliardo ma pochi risultati:...

Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive”

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
La UGL Salute lancia un nuovo e forte allarme...

Il fascino del dog trekking a Firenze

PRIMO PIANO 0
Itinerari pet-friendly per scoprire la Città del Giglio a...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)