Scuola: Valeriani (Lega), caso Albanese nelle scuole fatto gravissimo

Vigileremo che non accada a Roma e in provincia

“Le violente accuse dell’Albanese al nostro Governo e, ancora peggio, l’incitamento a occupare le scuole sarebbero, se fosse confermato quanto apprendiamo dalla stampa, fatti gravissimi. In tal caso, spero che anche tutte le forze politiche di opposizione prendano le distanze. Come Lega vigileremo affinché nella ‘smorta’ Roma e in provincia non ci sia alcuna forma di indottrinamento, tra l’altro senza contraddittorio, come giustamente richiesto dalla circolare del MIM. Bene ha fatto Valditara a inviare gli ispettori in Toscana: un Ministro che ha a cuore i nostri studenti, al contrario di altri che con bugie e propaganda cercano di fuorviarli.”

Così in una nota Angelo Valeriani, segretario Lega Provincia di Roma.