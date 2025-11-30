Sanremo 2026: il ritorno di Patty Pravo, il debutto di Tommaso Paradiso, Fedez-Masini in coppia; ecco chi sono i ‘Big’

Carlo Conti ha annunciato il cast: ecco chi c’è tra i 30 concorrenti in gara sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio prossimi

di Cristina Rossi

ROMA – “Signor Carlo Conti ma chi sta portando al festival di Sanremo? La maggior parte mai sentita voto 0”, e poi “Ma chi sono questi big? La maggior parte sconosciuti!” e idem con “Mah! La maggior parte sono perfetti sconosciuti”: queste le prime reazioni del popolo social all’annuncio attesissimo dato da Carlo Conti, nel corso del Tg1 delle 13,30 di oggi, domenica 30 novembre. Insomma il conduttore e direttore artistico delle kermesse canora ha tolto il velo sulla lista dei concorrenti Big che saliranno sul palco di Sanremo dal 24 al 28 febbraio prossimi, 4 le nuove proposte.

