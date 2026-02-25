mercoledì, Febbraio 25, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata: il Festival si ferma al 58% di share. Numeri in calo rispetto all’anno scorso

PRIMO PIANO
redazione
Author: redazione
1 min.read

Al debutto di questa edizione, Carlo Conti perde tre milioni di telespettatori. Il conduttore: “Non ho battuto me stesso, ma sorrido lo stesso”

di Giusy Mercadante

ROMA – Il debutto di Sanremo 2026 andato in scena ieri 24 febbraio su Rai1 è stato visto da 9 milioni e 600mila telespettatori, con uno share del 58%. A dirlo sono i dati rilasciati da Auditel che, dall’anno scorso, raccolgono la Total Audience: ovvero la media degli spettatori collegati in diretta attraverso le tv tradizionali e i device come pc, tablet e smartphone (sono esclusi i risultati delle clip caricate su RaiPlay dopo le esibizioni).

about:blank

IL CONFRONTO CON LE PASSATE EDIZIONI

Si tratta di un calo evidente rispetto al debutto della scorsa edizione, diretta e condotta sempre da Carlo Conti. In totale 3 milioni di persone in meno hanno scelto di sintonizzarsi per il ritorno del Festival. La prima serata di Sanremo 2025, infatti, era stata seguita da 12,6 milioni di telespettatori con uno share del 65,3%.

I MATCH DI CHAMPIONS LEAGUE IN CONTROPROGRAMMAZIONE

È un risveglio non troppo dolce, quindi, per Carlo Conti che come controprogrammazione aveva il match di Champions League tra Inter e Bodo Glimt. Questa sera, per la seconda puntata, si riproporrà la stessa situazione con Juventus-Galatasaray. In conferenza stampa, però, il conduttore non ha mostrato delusione. Anzi. “Il festival sta bene- ha dichiarato interpellato sugli ascolti- lo dimostra l’affetto dimostrato e anche i numeri”. E ha aggiunto: “Rimane un risultato altissimo. Non ho battuto me stesso, ma sorrido lo stesso. Mi dicono che è il miglior risultato dal 1997 ad oggi: io ed Ama siamo nei primi quattro posti, siamo orgogliosi di questo”.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
I BRIGANTI AUTENTICI
Next article
Trump trionfale: “Per gli Usa una nuova età dell’oro” e “l’infelice sentenza della Corte suprema”; cosa ha detto nel discorso sullo Stato dell’Unione
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Fascicolo corre nel Campionato Italiano Gran Turismo con Stratia Motorsport

SPORT pro red - 0
Si accendono i motori in vista della nuova stagione di Beppe Fascicolo. Domenica scorsa, 22 febbraio, il pilota veneto infatti ha annunciato i programmi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Chi è Tredici Pietro, il figlio d’arte in gara a Sanremo che “odia i ricchi e i raccomandati”

PRIMO PIANO 0
Il 28enne figlio di Gianni Morandi è un rapper...

Trump trionfale: “Per gli Usa una nuova età dell’oro” e “l’infelice sentenza della Corte suprema”; cosa ha detto nel discorso sullo Stato dell’Unione

PRIMO PIANO 0
Un intervento già passato alla storia per essere stato...

I BRIGANTI AUTENTICI

LA VOCE DEL LETTORE 0
I briganti, parola derivata dal francese che ne aveva...

Articoli più letti

Chi è Tredici Pietro, il figlio d’arte in gara a Sanremo che “odia i ricchi e i raccomandati”

PRIMO PIANO 0
Il 28enne figlio di Gianni Morandi è un rapper...

Trump trionfale: “Per gli Usa una nuova età dell’oro” e “l’infelice sentenza della Corte suprema”; cosa ha detto nel discorso sullo Stato dell’Unione

PRIMO PIANO 0
Un intervento già passato alla storia per essere stato...

I BRIGANTI AUTENTICI

LA VOCE DEL LETTORE 0
I briganti, parola derivata dal francese che ne aveva...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)