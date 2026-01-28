San Valentino alla scoperta dell’arte profumiera di Firenze



Passeggiate insolite e romantiche tra officine, erboristerie e laboratori artigiani

La Festa degli Innamorati è l’occasione ideale per una passeggiata romantica nel centro di Firenze, alla scoperta di profumerie storiche, officine, farmacie, drogherie ed erboristerie. Immergersi nell’antica tradizione dell’arte della profumeria, osservare il lavoro degli artigiani e vivere esperienze ad alto tasso di romanticismo rende il soggiorno nel capoluogo toscano davvero indimenticabile, soprattutto scegliendo di alloggiare all’Hotel Botticelli, elegante struttura situata in un palazzo cinquecentesco nel cuore della città.

Da sempre simbolo di bellezza, arte e cultura, Firenze è conosciuta nel mondo anche come Città del Profumo. L’arte di profumarsi affonda le sue radici in epoche antiche, ma nel Medioevo questa pratica venne quasi dimenticata, per poi rinascere con forza nelle grandi corti rinascimentali. Firenze, con la sua straordinaria concentrazione di artisti e studiosi, divenne rapidamente un punto di riferimento per il profumo. Nei maggiori centri urbani italiani e persino in molti conventi, i frati alchimisti lavoravano erbe e fiori per ricavarne essenze preziose. Tra tutte le città, Firenze spiccava soprattutto per il convento di Santa Maria Novella, dove ancora oggi è possibile visitare la più antica officina farmaceutica del mondo, fondata dai frati domenicani.

Un ruolo decisivo nello sviluppo internazionale dei profumi fiorentini lo ebbe Caterina de’ Medici, appassionata di fragranze. Al suo matrimonio con Enrico d’Orleans, portò in Francia il suo profumiere di fiducia, introducendo così l’arte profumiera italiana nelle corti europee. Grazie a questa influenza, le tecniche apprese dai monaci italiani si diffusero rapidamente in tutta Europa, consacrando la tradizione fiorentina come una delle eccellenze dell’artigianato italiano. Oggi, questa tradizione vive ancora, tramandata da laboratori e maestri profumieri sempre più specializzati nella ricerca e nella sperimentazione.

Si racconta che Caterina de’ Medici, per evitare che il suo profumiere rimanesse in Francia senza lavoro, lo fece “portare” con sé in corte, e da lì nacquero alcune delle fragranze più celebri della storia europea. Santa Maria Novella, inoltre, produceva già nel ‘500 l’Acqua della Regina, un profumo inventato per Caterina stessa, ancora oggi disponibile nelle versioni moderne della farmacia storica.

Per le coppie che scelgono Firenze come meta romantica per San Valentino, è possibile organizzare itinerari davvero unici, “inebriati” dai profumi carichi di storia e fascino. Diverse passeggiate insolite permettono di scoprire profumerie storiche, officine, farmacie, drogherie ed erboristerie. Tra queste: la Antica Erboristeria San Simone (Via Ghibellina, XVIII secolo), dove si può partecipare a un’esperienza sensoriale guidata da una maestra profumiera e creare il proprio profumo personalizzato; Lo Speziere di Palazzo Vecchio (Via Vacchereccia), laboratorio artigianale che seleziona con cura le materie prime per realizzare prodotti raffinati e di alta qualità; e l’Officina Profumo-Farmaceutica di Via Tornabuoni, attiva da oltre quattro generazioni, custode della sapienza officinale fiorentina.

Anche l’Antica Officina del Dottor Vranjes e l’Erboristeria Gremoni (Stazione di Santa Maria Novella) tramandano tradizione e artigianalità sin dal 1716, mentre L’O Profumo permette di sperimentare fragranze innovative e personalizzabili. Tra le gemme nascoste, Arômantique, un laboratorio artigiano nel centro storico, si raggiunge attraverso un portone discreto e conduce a un giardino aromatico, dove si può imparare a riconoscere i profumi, crearne di nuovi o semplicemente vivere un’esperienza indimenticabile.

La Profumeria AquaFlor custodisce bottiglie e antiche vetrine ispirate a ideali di bellezza e unicità, offrendo profumi inediti perfetti per momenti romantici. Per un vero tuffo nella storia, la Farmacia SS. Annunziata propone prodotti straordinari dal 1561, secondo la tradizione degli speziali fiorentini.

Firenze non è solo una città da vedere, ma anche da annusare, con profumi che raccontano secoli di arte, cultura e amore, perfetti per rendere ogni visita romantica e indimenticabile. Per soggiorni da sogno, l’Hotel Botticelli occupa un edificio del XVI secolo, con terrazza panoramica, soffitti affrescati e camere decorate con opere d’arte.