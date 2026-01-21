Roma, Via degli Angeli, Mussolini-Maritato(FI): “cantiere fantasma: il V Municipio non può più aspettare”

“Da settimane il cantiere di Via degli Angeli giace in uno stato di totale abbandono, senza operai, senza mezzi, senza alcuna comunicazione ufficiale ai residenti. Un’opera avviata e poi inspiegabilmente fermata, trasformata in un simbolo di inefficienza amministrativa e di mancanza di rispetto verso i cittadini del V Municipio.

Come Segretario di Forza Italia del V Municipio di Roma, insieme al Capogruppo capitolino Rachele Mussolini, condanniamo con fermezza questo immobilismo che sta producendo disagi quotidiani: strade parzialmente interdette, insicurezza per pedoni e residenti, degrado urbano crescente e un silenzio istituzionale inaccettabile. I cittadini hanno diritto a tempi certi, a informazioni trasparenti e a cantieri che procedano senza interruzioni arbitrarie. Lasciare un’area strategica del quartiere bloccata per settimane significa ignorare le esigenze di famiglie, commercianti e lavoratori, oltre a compromettere la vivibilità e la sicurezza del territorio. Chiediamo immediati chiarimenti sulle cause dello stop e un cronoprogramma pubblico per la ripresa dei lavori, con l’indicazione delle responsabilità e delle scadenze. Non è più tollerabile che opere finanziate e annunciate restino sospese senza spiegazioni, scaricando i costi sociali sui residenti. Forza Italia continuerà a vigilare e a incalzare le istituzioni competenti affinché Via degli Angeli torni a essere un cantiere operativo, non l’ennesimo monumento all’inerzia. Il V Municipio merita attenzione, rispetto e risposte concrete. E le pretenderemo, senza sconti”.

Lo affermano in una nota stampa il Capogruppo FI capitolino Rachele Mussolini e

il Segretario di Forza Italia del V Municipio di Roma, Michel Emi Maritato.