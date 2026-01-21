REGIONE LAZIO E ANCI LAZIO ISTITUISCONO IL TAVOLO PERMANENTE SUI TRASPORTI

Si è svolta questa sera, presso la sede della Regione Lazio, la riunione tra i rappresentanti delle istituzioni regionali, delle aziende del trasporto pubblico locale e di ANCI Lazio, finalizzata all’istituzione di un tavolo permanente sui trasporti, con particolare attenzione alle criticità del servizio di trasporto pubblico su gomma nei territori interni della regione.

All’incontro hanno partecipato l’Assessore Regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera l’ASTRAL, rappresentata dal Direttore Ing. Carlo Cecconi, il Presidente di COTRAL Manolo Cipolla e la delegazione di ANCI Lazio composta dal dal Segretario Generale Luca Masi e i componenti del Direttivo: Domenico Alfieri, Sindaco di Paliano e delegato ai Trasporti nel Direttivo di ANCI Lazio, Daniele Mioni, Sindaco di Vallepietra, e Manuel Magliocchetti, Assessore con delega ai Trasporti del Comune di Palestrina.

Nel corso della riunione sono state condivise le principali criticità legate al trasporto pubblico locale, anche alla luce della recente riorganizzazione del TPL regionale attraverso le Unità di Rete (UdR): il nuovo modello che suddivide il Lazio in 11 ambiti territoriali omogenei, coordinati da Astral, con l’obiettivo di razionalizzare i percorsi, migliorare l’integrazione tra i mezzi e semplificare il servizio per i cittadini, anche attraverso il sistema tariffario integrato Metrebus Plus.

E’ stata condivisa la necessità di affrontare questa fase di transizione in modo coordinato, garantendo un dialogo costante tra Regione, aziende di trasporto ed enti locali. È stato inoltre anticipato che già dalla prossima settimana saranno introdotte prime modifiche ad alcune linee, per rispondere alle segnalazioni provenienti dai territori.

L’istituzione del tavolo permanente nasce su richiesta di ANCI Lazio, che ha promosso il confronto come strumento stabile di ascolto e coordinamento.

«ANCI Lazio ha messo a disposizione la propria struttura tecnica per supportare il lavoro del tavolo permanente e garantire un confronto continuativo e operativo sui temi del trasporto pubblico», ha dichiarato il Segretario Generale Luca Masi.

«Come Sindaco di Paliano e delegato ai Trasporti nel Direttivo di ANCI Lazio, ritengo fondamentale accompagnare l’avvio delle Unità di Rete con un confronto costante con i territori, affinché le nuove organizzazioni rispondano davvero alle esigenze delle comunità», ha sottolineato Domenico Alfieri.

«Il dialogo diretto con Regione e aziende di trasporto è indispensabile per trasformare le segnalazioni dei Comuni in interventi puntuali e soluzioni operative, ANCI Lazio si pone come attore primario per dare voce ai territori e facilitare la comunicazione tra tutte le realtà coinvolte», ha aggiunto Manuel Magliocchetti, Assessore ai Trasporti del Comune di Palestrina.

Sulla stessa linea Daniele Mioni, Sindaco di Vallepietra: «Per i piccoli Comuni il trasporto pubblico è un servizio essenziale. Questo tavolo rappresenta un’opportunità concreta per monitorare l’attuazione delle Unità di Rete e intervenire tempestivamente sulle criticità».

ANCI Lazio conferma così il proprio ruolo di raccordo tra istituzioni e territori, con l’obiettivo di garantire un servizio di trasporto pubblico più efficiente, integrato e vicino alle esigenze dei cittadini.