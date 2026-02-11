mercoledì, Febbraio 11, 2026

Roma, Maritato e Mussolini denunciano il degrado dell’Ex Borghetto degli Artigiani: in arrivò interrogazione

PRIMO PIANO
“I cittadini del Comitato dell’ex Borghetto degli Artigiani tornano a chiedere con forza l’attenzione delle istituzioni sulla situazione di crescente criticità che interessa l’area, segnalando condizioni di degrado, disordine e problematiche gestionali che incidono sulla sicurezza, sul decoro urbano e sulla qualità della vita dei residenti e degli operatori presenti. Una situazione che, secondo i cittadini, non è più sostenibile e che richiede interventi urgenti, concreti e coordinati. Accogliendo le istanze del territorio e a seguito di un confronto diretto con il Comitato, Forza Italia ha assunto un impegno istituzionale a tutti i livelli. La Capogruppo in Assemblea Capitolina, Rachele Mussolini, insieme a Michel Emi Maritato, Segretario di Forza Italia del V Municipio, e ad Anna Troili, esponente municipale del partito, ha avviato un percorso volto a riportare la questione all’attenzione dell’Amministrazione capitolina e municipale. In particolare, la Capogruppo Mussolini ha annunciato la presentazione di un’interrogazione comunale attraverso il gruppo capitolino di Forza Italia, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti sullo stato attuale dell’area dell’ex Borghetto degli Artigiani, verificare eventuali criticità amministrative e gestionali, sollecitare interventi immediati per il ripristino del decoro e della sicurezza e promuovere un piano di riqualificazione e valorizzazione dell’area nell’interesse dei cittadini e delle attività presenti.
“Le segnalazioni dei residenti e dei comitati non possono restare inascoltate – dichiarano congiuntamente Rachele Mussolini, Michel Emi Maritato e Anna Troili -. È necessario ristabilire condizioni di legalità, ordine e trasparenza, garantendo attenzione istituzionale a un territorio che chiede risposte e soluzioni concrete. Il nostro impegno sarà costante affinché l’Amministrazione intervenga rapidamente e con efficacia”. L’iniziativa rappresenta un primo passo istituzionale volto a dare voce alle preoccupazioni dei cittadini e a riportare al centro dell’agenda amministrativa una realtà che necessita di interventi strutturali e di una presenza più incisiva delle istituzioni. “Forza Italia, a livello capitolino e municipale, continuerà a monitorare la situazione mantenendo un dialogo costante con il Comitato e con i residenti, nella convinzione che la tutela del territorio, della sicurezza e della qualità della vita rappresenti una priorità non rinviabile”, concludono Maritato e Mussolini.

