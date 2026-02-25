mercoledì, Febbraio 25, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Roma – Il CAL del Lazio designa un nuovo componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

PRIMO PIANOROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Redazione
Author: Redazione
Less than 1 min.read

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Regione Lazio ha proceduto alla designazione di un nuovo componente aggiuntivo della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Eletto il dott. Luciano Cimbolini, professionista con una lunga esperienza nei settori amministrativo e contabile. La sua nomina è stata accolta con favore dai rappresentanti degli enti locali, che hanno sottolineato l’importanza di un profilo tecnico di alto livello in un ruolo strategico per la vigilanza sulla sana gestione finanziaria degli enti territoriali.

«La designazione del dott. Cimbolini rappresenta un passo significativo per rafforzare la collaborazione istituzionale tra autonomie locali e Corte dei Conti – dichiara Veronica Cipriani, membro del CAL e consigliere comunale della Città di Guidonia Montecelio -. E’ per me motivo di orgoglio potere contribuire ai lavori di un organismo che tutela l’equilibrio finanziario degli enti e promuove una gestione responsabile delle risorse pubbliche. Auguro al dott. Cimbolini buon lavoro: il suo ruolo sarà determinante per supportare i Comuni e garantire un sistema di controlli sempre più efficace e vicino ai territori».

Previous article
Fioriture spettacolari tra arte e natura nel Lazio
Redazione
Redazione

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Fascicolo corre nel Campionato Italiano Gran Turismo con Stratia Motorsport

SPORT pro red - 0
Si accendono i motori in vista della nuova stagione di Beppe Fascicolo. Domenica scorsa, 22 febbraio, il pilota veneto infatti ha annunciato i programmi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Fioriture spettacolari tra arte e natura nel Lazio

PRIMO PIANO 0
Un viaggio tra parchi monumentali e oasi botaniche che...

Via Antonio Veneziano (Palermo)

SPECIALE 0
Un colore di magia a Palermo: in una poetica...

LE STRADE DA E PER MARCETELLI DALL’ANTICHITA’ AI TEMPI MODERNI

RIETI e PROVINCIA 0
Da nativo di Marcetelli mi sono dedicato parecchio alla...

Articoli più letti

Fioriture spettacolari tra arte e natura nel Lazio

PRIMO PIANO 0
Un viaggio tra parchi monumentali e oasi botaniche che...

Via Antonio Veneziano (Palermo)

SPECIALE 0
Un colore di magia a Palermo: in una poetica...

LE STRADE DA E PER MARCETELLI DALL’ANTICHITA’ AI TEMPI MODERNI

RIETI e PROVINCIA 0
Da nativo di Marcetelli mi sono dedicato parecchio alla...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)