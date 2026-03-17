Roma, “Chaos Lab”: esperienza immersiva per bambini tra gioco e scienza

A Roma, negli spazi dell’ex Ospedale delle Donne in Piazza San Giovanni in Laterano, ha aperto “Chaos Lab”, un’esperienza immersiva pensata per avvicinare i bambini alla scienza attraverso il gioco.
Non si tratta di un museo tradizionale, né di un semplice spazio ludico. Il percorso si sviluppa in una serie di ambienti interattivi in cui i visitatori sono chiamati a partecipare attivamente: toccare, sperimentare, muoversi. Le attività richiamano principi di base della fisica, della chimica e del comportamento dei materiali, ma senza un’impostazione didattica frontale.
Il progetto si inserisce in una tendenza sempre più diffusa nelle grandi città: quella di spazi educativi esperienziali, dove l’apprendimento passa attraverso il coinvolgimento diretto. In questo caso, il “caos” non è casuale, ma parte integrante del metodo: errore, tentativo e scoperta diventano strumenti di conoscenza.
Pur essendo pensato per un pubblico giovane, Chaos Lab coinvolge anche gli adulti, chiamati a uscire dal ruolo di semplici accompagnatori. È proprio questa dimensione condivisa a definire l’esperienza.
Informazioni utili
Ex Ospedale delle Donne, Piazza di San Giovanni in Laterano 74, Roma
Orari:
- Lunedì: chiuso
- Martedì: chiuso
- Mercoledì: chiuso
- Giovedì: chiuso
- Venerdì: 16:30 – 19:30
- Sabato: 09:30 – 20:00
- Domenica: 09:30 – 20:00
- Durata esperienza: circa 90 minuti
- Prezzi indicativi: bambini (4-12 anni) circa 15 €, adulti circa 11-12 €, gratuito sotto i 3 anni
- Età consigliata: dai 4 anni
Una proposta che amplia l’offerta per famiglie nella Capitale, puntando su un approccio esperienziale alla divulgazione scientifica