TORRI IN SABINA: I CARABINIERI INDIVIDUANO E DENUNCIANO UNO STRANIERO PER IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 

Un cittadino straniero di 45 anni, di nazionalità moldava, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti dai Carabinieri della Stazione di Torri in Sabina per violazione della normativa vigente in materia di immigrazione e soggiorno sul territorio nazionale.

Nei giorni scorsi, i militari dell’Arma, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno proceduto all’identificazione di un uomo che si aggirava a piedi per le strade di Cantalupo in Sabina con atteggiamento ritenuto sospetto. A seguito dei primi accertamenti, il soggetto è risultato privo di documenti idonei a dimostrare la regolare permanenza in Italia.

Pertanto, l’interessato è stato accompagnato presso la caserma dei Carabinieri di Torri in Sabina per ulteriori verifiche.

I successivi controlli hanno consentito di accertare che lo stesso si trovava irregolarmente sul territorio nazionale, in quanto sprovvisto di valido permesso di soggiorno.

Conclusi gli adempimenti di rito, l’uomo è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Rieti che, valutata l’impossibilità di procedere al suo collocamento presso un centro di accoglienza, ha disposto l’espulsione dal territorio dello Stato con l’ordine di lasciare l’Italia entro il termine massimo di sette giorni.

Per quanto accertato, il cittadino moldavo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Rieti per la violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico sull’Immigrazione in materia di soggiorno degli stranieri sul territorio dello Stato italiano.

Si dà atto che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali dei soggetti denunciati saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.