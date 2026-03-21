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Referendum sulla giustizia, cosa prevede la riforma: dal doppio Csm al sorteggio dei membri

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
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Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare sulla revisione di alcune norme della Costituzione sull’ordinamento della magistratura. Ecco cosa cambierebbe se la riforma venisse approvata

di Piero Bonito Oliva

ROMA – Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia. Il quesito riguarda alcune modifiche alla Costituzione sull’ordinamento della magistratura e introduce cambiamenti nell’organizzazione del Consiglio superiore della magistratura, nella carriera dei magistrati e nel sistema disciplinare.

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L’obiettivo della riforma è ridefinire l’assetto degli organi che governano la magistratura. Se approvata, porterebbe a una separazione più netta tra magistratura giudicante e requirente e introdurrebbe nuovi meccanismi nella composizione degli organi di autogoverno.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

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