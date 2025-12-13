Rai. O Anche No torna domenica su rai 3: Televisione fa rima con inclusione? 

Il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda domenica 14 dicembre 2025, a partire dalle ore 10.20 circa e in replica lunedì notte alle ore 1 circa, Rai 3.

In questa puntata, Paola Severini Melograni è a Milano in occasione della prima edizione del Festival dello Spettacolo. L’evento, fortemente voluto da Tv Sorrisi e Canzoni, ha riunito le televisioni italiane in una celebrazione del mondo dello spettacolo, dei suoi protagonisti e dei suoi valori più autentici: accessibilità e partecipazione. Si parte con le riflessioni di Ezio Genghini, vicedirettore di Sorrisi, e della giornalista Giusy Cascio, in dialogo con Paola Severini Melograni. Un ricordo anche a Carlo Freccero, il “papà” di O Anche No e primo sostenitore di un progetto unico nel panorama televisivo italiano. Dal backstage del Festival l’inviato Mario Acampa, pone una domanda semplice ma potentissima: “Televisione fa rima con inclusione?” A rispondere molte voci autorevoli del panorama della comunicazione: in primo luogo, Aldo Vitali, direttore di Sorrisi e Canzoni, il comico e attore Giorgio Panariello, l’allenatore Ciccio Graziani, la conduttrice Elisa Isoardi, il docente e scrittore Andrea Maggi, il regista Duccio Forzano, oltre ai conduttori Peppone Calabrese, Carolina Benvenga, Bianca Luna Santoro e perfino Topo Gigio, icona amata da grandi e piccoli. Presenti anche il campione paralimpico Daniele Cassioli, cieco dalla nascita ma capace di vedere più traguardi di chiunque altro. Con lui parleremo della rubrica Vedere Oltre; il ballerino Ivan Cottini, che con la sua In forma con Ivan porta in tv la ginnastica in carrozzina: un servizio che riguarda non solo la disabilità, ma il benessere di tutte e tutti; e la medaglia d’oro paralimpica Rigivan “Rigi” Ganeshamoorthy, simbolo di talento, determinazione e inesauribile simpatia. Un importante annuncio: O Anche No seguirà da vicino le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ne parla Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport. Come sempre, le vignette di Stefano Disegni stavolta accompagnate da una sua inedita performance musicale insieme ai Ladri di Carrozzelle. La puntata chiude con Alma Manera, cantante, conduttrice e special guest di O Anche No. O Anche No è un format di Paola Severini Melograni, scritto con Eugenio Giannetta, Piergiorgio Paglia, Giulia Sarlo e Valeria Zanatta, regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti di O Anche No sono disponibili su Raiplay