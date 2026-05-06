Arresto di Bonacina, il Comitato Paralimpico: “Dispiace per l’atleta, ma la giustizia faccia il suo corso”

Parla Marco Giunio De Sanctis, presidente del Cip, dopo la notizia delle accuse di stalking e violenze sessuali di alcune giovai atlete nei confronti del campione di tiro con l’arco

di Rachele Bombace

ROMA – “È stato già radiato dalla Federazione italiana di Tiro con l’arco e quando una persona viene radiata c’è qualcosa di grave che è stato commesso. Io non posso che essere dispiaciuto per l’atleta, ma la giustizia deve fare il proprio corso”. Sono le parole di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip), sulla notizia degli arresti domiciliari dell’atleta paralimpico Matteo Bonacina.

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Ha ottenuto “risultati importanti sportivamente- ricorda il presidente del Cip- e dispiace ancora di più quando i capi d’accusa riguardano argomenti così delicati. Quindi, diamo parola e spazio alla giustizia, non c’è alcun commento se non il dispiacere per l’atleta- conclude- Se qualcuno ha commesso certi fatti è giusto che paghi”.

(photo credit: fitarco/web)

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