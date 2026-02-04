OMNIA HOTELS CORRE PER ROMA

IL GRUPPO ALBERGHIERO ITALIANO RINNOVA LA PRESENZA PER LA EUROSPIN ROMA OSTIA HALF MARATHON E PROSEGUE LO SVILUPPO IN CITTĀ

Un impegno per la città di Roma, dedicato all’ospitalità, alle grandi manifestazioni e allo sport: questo lo spirito con il quale OMNIA Hotels torna al fianco della Eurospin Roma Ostia Half Marathon, mentre prosegue lo sviluppo delle sue attività nella Capitale.

Quartier generale per i principali atleti, lo Shangri La Roma, l’hotel del gruppo all’EUR, vicino alla zona di partenza della gara in programma domenica 1° marzo; a questo si aggiunge la possibilità, per tutti i partecipanti che arrivano in città, di soggiornare in uno dei vari hotel del gruppo dislocati nei diversi quartieri, grazie ad attenzioni dedicate.

OMNIA Hotels, il gruppo guidato da Francesco e Riccardo Lazzarini, prosegue così il suo impegno a supporto delle grandi manifestazioni che mettono Roma al centro della scena nazionale ed internazionale, di pari passo con lo sviluppo delle proprie strutture alberghiere, tra ristrutturazioni e nuove aperture.

Il portfolio di OMNIA Hotels comprende oggi 8 hotel in zone diverse: l’Hotel Donna Laura Palace affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati; il Grand Hotel Fleming immerso nel cuore dell’omonima collina; l’Hotel Shangri La Roma punto di riferimento dell’EUR, con il nuovo centro congressi e ulteriore sviluppo previsto nel corso dei prossimi mesi; l’Hotel Santa Costanza a pochi passi dall’omonimo mausoleo di via Nomentana; il Rose Garden Palace in via Boncompagni, completamente ristrutturato; il nuovo Hotel St. Martin tra la Biblioteca Nazionale e Piazza Indipendenza; l’Hotel Imperiale a via Veneto, appena riaperto dopo una totale ristrutturazione; e, a breve, il nuovissimo Aria Palace, che aprirà accanto al Teatro dell’Opera.

Per informazioni: OMNIA Hotels www.omniahotels.com tel. 06.873636

Daniela Baldelli, Direttore Sales & Marketing, danielabaldelli@omniahotels.com

Ufficio stampa: IMAGINE Communication, www.imaginecommunication.eu

Lucilla De Luca lucilla@imaginecommunication.eu Cell. 335.5839843

Giorgia Assensi ufficiostampa@imaginecommunication.eu Cell. 347.8951181