Nota Farnesina – Missione del Vice Ministro Cirielli a Bucarest per consultazioni politiche bilaterali

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, si è recato oggi in missione a Bucarest per consultazioni politiche bilaterali con il Segretario di Stato agli Affari Europei, Clara Staicu.

L’incontro, che si è svolto all’inizio delle celebrazioni per l’Anno Culturale Italia-Romania 2026, ha confermato l’ottimo stato del dialogo bilaterale, un rapporto storico, attualmente cementato da rinnovate relazioni culturali, economichee sociali. Quella romena è la comunità straniera più grande in Italia e l’Italia resta il principale Paese investitore in Romania per numero di imprese registrate.

Al centro dei colloqui la comune partecipazione alla missione di pattugliamento aereo nel contesto del rafforzamento del fianco orientale della NATO e il sostegno a Ucraina e Moldova.

Altrettanto importante il sostegno condiviso verso l’allargamento UE nei Balcani occidentali, oltre che la cooperazione nell’ambito dell’Iniziativa centro europea, di cui la Romania detiene la presidenza nel 2026, in vista delle celebrazioni del trentennale che si svolgeranno a Trieste il prossimo 17 marzo.

La riunione ha quindi permesso di esplorare le nuove e numerose opportunità di collaborazione in molti ambiti strategici, quali, anzitutto, infrastrutture e difesa, soprattutto nel comune quadro di riferimento europeo del programma SAFE.

“La Romania è un partner strategico per l’Italia, a cui ci lega una radicata e storica amicizia. È fondamentale continuare a lavorare insieme per affrontare al meglio le sfide del delicato contesto internazionale di oggi” ha commentato il Vice Ministro al termine delle consultazioni, per poi incontrare, presso la nostra Ambasciata, le varie componenti del Sistema Italia e della comunità imprenditoriale italiana a Bucarest.