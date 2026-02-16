Ricandidatura al Consiglio Provinciale di Frosinone 2026

Comunico ufficialmente, con la presentazione della mia lista civica che già nel 2019 ha preso parte alla tornata elettorale provinciale, la mia decisione di ricandidarmi al Consiglio Provinciale di Frosinone, una lista che si riconosce nei valori della buona amministrazione, della partecipazione e della concretezza.

È una scelta che nasce da un profondo senso di responsabilità verso il territorio e da una volontà sincera di continuare a servire le nostre comunità, rappresentando la voce di tanti amministratori locali che ogni giorno lavorano con impegno e dedizione per il bene comune.

Sono consapevole del momento particolare che sto vivendo: sono infatti sottoposto a un provvedimento di divieto di dimora nella Provincia di Frosinone, disposto mentre ricoprivo il ruolo di Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, incarico che ho sempre esercitato con onore e rispetto delle istituzioni ed anche sempre a titolo gratuito fin dal 2014, consapevole della responsabilità di rappresentare tutti gli amministratori del nostro territorio.

Si tratta di una misura cautelare che rispetto integralmente, ma che non preclude in alcun modo la mia candidabilità alla carica di consigliere provinciale.

La normativa vigente, infatti, mi consente di concorrere legittimamente alle elezioni provinciali, poiché il provvedimento non comporta alcuna interdizione dai pubblici uffici né limitazioni ai miei diritti civili e politici.

Desidero ribadire con fermezza la mia assoluta estraneità ai fatti che mi vengono contestati.

Ho piena fiducia nella magistratura e negli inquirenti, ai quali spetta il compito di accertare la verità, e affronto questa vicenda con la serenità di chi è certo della propria innocenza e ha sempre operato nella massima trasparenza e correttezza che a maggio, di fronte al Giudice avrò modo di dimostrare.

La mia ricandidatura è un gesto di fiducia — fiducia nella giustizia, nelle istituzioni e nei valori dell’impegno civico.

Credo che, proprio nei momenti difficili, chi ha scelto di servire la cosa pubblica debba farlo con coraggio, rispetto delle regole e amore per la propria terra.

Ho scelto di non nascondermi, ma di continuare a mettermi a disposizione con la stessa passione, serietà e determinazione che hanno sempre contraddistinto il mio percorso amministrativo conscio del fatto di non aver commesso alcun reato e che se avessi avuto qualcosa di cui vergognarmi, anche solo per un attimo, mi sarei ritirato dalla politica alla quale ho dedicato una gran parte della mia vita in maniera trasparente e priva di secondi fini.

Il mio obiettivo resta quello di rafforzare la collaborazione tra i Comuni, sostenere gli amministratori locali e contribuire alla crescita equilibrata e sostenibile della nostra provincia.

Il Consiglio Provinciale di Frosinone rappresenta un luogo fondamentale di confronto e di coordinamento istituzionale, e sono convinto che l’esperienza, la conoscenza del territorio e il dialogo costruttivo possano fare la differenza in una fase storica in cui le istituzioni intermedie devono tornare a essere punto di riferimento per i cittadini.

Ringrazio sin da ora tutti gli amministratori che, con il loro sostegno e la loro fiducia, mi incoraggiano a proseguire questo cammino e ringrazio anche tutti i candidati amici della mia lista che si presenta fortissima, visti i pesi ponderati degli stessi, che ci hanno messo la faccia al mio fianco: i miei EROI.

Sono certo che la verità emergerà e che potrò dimostrare pienamente la mia innocenza, continuando a servire la nostra provincia con onestà, passione e dedizione.

f.to ing. prof. Gianluca Quadrinigià Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone 2025