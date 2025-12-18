Napoli & Festival 2025: Luigi Zeno e Francesco Emilio Borrelli premiati al Politeama tra emozioni e impegno sociale

Sul palco Luigi Zeno e Francesco Emilio Borrelli, protagonisti di due interventi intensi su bullismo e legalità.

Napoli ha vissuto ieri una serata di grande emozione al Teatro Politeama, con la nuova edizione di Napoli & Festival 2025 organizzato da Alfonso Gemito e con regia teatrale di Savio Morelli e promossa dall’associazione Dagal Creations APS. Evento patrocinato dal Comune di Palma Campania presente il Sindaco di Palma Campania Aniello Donnarumma e l’assessore Giuseppe Ferrante. Tra i momenti più significativi, la consegna dei premi ad Luigi Zeno, giovane attore protagonista di numerosi progetti artistici contro il bullismo, e al deputato Francesco Emilio Borrelli, riconosciuto per il suo impegno civile e la difesa della legalità.

Sul palco, accanto ai conduttori Ida Piccolo ed Ettore Dimitroff, i due premiati hanno offerto interventi che hanno colpito il pubblico per intensità e autenticità.

Luigi Zeno: la voce dei giovani contro il bullismo

Il giovane attore ha raccontato la sua esperienza artistica legata al cortometraggio La Linea Sottile e al format Pausa Caffè contro il Bullismo, sottolineando come il teatro e il cinema possano diventare strumenti di sensibilizzazione e di riscatto. “Il bullismo non è solo un problema scolastico, ma una ferita sociale che va affrontata con coraggio e consapevolezza. L’arte ci permette di dare voce a chi spesso non riesce a farsi ascoltare”, ha dichiarato Zeno, ricevendo un lungo applauso.

Francesco Emilio Borrelli: la difesa della legalità

Borrelli ha posto l’accento sull’importanza della legalità come fondamento della convivenza civile. “Difendere la legalità significa difendere i cittadini più fragili, significa garantire che nessuno resti indietro. È una battaglia quotidiana che riguarda tutti noi”, ha affermato, ricordando il valore delle istituzioni e della partecipazione attiva.

Una serata di cultura e solidarietà

Gli interventi hanno dato ulteriore spessore a una serata già ricca di musica, teatro e premi, confermando la vocazione del Festival non solo come evento artistico, ma anche come spazio di riflessione e impegno sociale.