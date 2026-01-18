Meloni: “Non sono d’accordo con i dazi sulla Groenlandia. Ho sentito Trump e gliel’ho detto”

Da Seul la premier commenta le parole del presidente americano: “Condivido l’attenzione che il presidente americano attribuisce alla Groenlandia e all’Artico”

di Roberto Antonini

ROMA – “La previsione di un aumento dei dazi verso i Paesi che hanno inviato militari in Groenlandia credo sia un errore e non la condivido”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Seul.

