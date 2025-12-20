Luigi Zeno premia Davide Riccardelli: un momento di grande emozione al Centro Ippico “I Tifatini” Caserta

Un gesto che unisce arte e paradressage, trasformando un premio in un momento di autentica condivisione.

Una mattinata di emozione autentica e di grande valore umano quella vissuta oggi al Centro Ippico “I Tifatini”, dove l’attore Luigi Zeno ha consegnato personalmente a Davide Riccardelli un riconoscimento dedicato al suo impegno, alla sua crescita e alla forza con cui affronta ogni sfida nel mondo del paradressage.

Un gesto dal forte valore umano, distinto dal risultato sportivo ottenuto dall’atleta ai Campionati Regionali Dressage e Paradressage 2025 presso Centro Ippico Il Cavaliere Country Club di Agnano (NA), dove Davide – insieme al suo compagno di gara Ringo T – ha conquistato il podio nel Fei Grand Prix Freestyle Grado 3, aggiudicandosi una splendida medaglia d’oro.

Questo riconoscimento consegnato da Zeno non premia la vittoria tecnica, già celebrata in gara, ma la determinazione, la disciplina e l’esempio umano che Davide rappresenta per tanti giovani e per l’intera comunità del paradressage.

Accanto a loro, il dott. Claudio Belardo, allenatore e Coordinatore del Paradressage FISE Campania, figura centrale nella formazione dell’atleta. Con competenza tecnica e sensibilità umana, Belardo ha accompagnato Davide in ogni tappa del suo percorso sportivo, sostenendolo con dedizione e contribuendo in modo determinante ai suoi successi.

Un riconoscimento che vale più di una medaglia

La consegna del premio non è stata solo un gesto simbolico, ma un momento di forte connessione umana:

tra l’arte e lo sport,

tra il talento e la resilienza,

tra chi racconta storie e chi le vive ogni giorno sulla propria pelle.

Luigi Zeno ha espresso parole di grande stima verso Davide, sottolineando come il suo esempio rappresenti “una luce per tanti giovani che cercano la propria strada, nonostante le difficoltà”.

Davide Riccardelli: un simbolo di forza

Il giovane atleta, già protagonista di numerose competizioni e servizi televisivi, continua a dimostrare che la passione può superare ogni barriera. La sua presenza al Centro Ippico “I Tifatini” è diventata un punto di riferimento per molti ragazzi che si avvicinano al paradressage.

Luigi Zeno riceve riconoscimento che unisce arte e solidarietà

In questa stessa occasione, l’attore Luigi Zeno ha ricevuto la prestigiosa Menzione d’Oro conferita dal Centro Ippico I Tifatini A.S.D., firmata dal presidente Andrea Pontillo e dal dott. Claudio Belardo, referente Paradressage FISE Campania.

Il riconoscimento celebra il suo impegno costante e il sostegno concreto alla comunità dei paratleti, in particolare nel mondo del paradressage, dove Zeno si è distinto come voce sensibile e alleata autentica.

““Attore e grande sostenitore dei paratleti, per il suo impegno e supporto alla comunità del paradressage. La sua passione e il suo sostegno sono un desiderio di solidarietà e inclusione.” recita la motivazione ufficiale.

Un incontro che lascia il segno

La giornata al Centro Ippico “I Tifatini” si è trasformata in una celebrazione autentica del talento, della solidarietà e dell’impegno condiviso. Tra sorrisi, emozioni e riconoscimenti, l’incontro tra Luigi Zeno e Davide Riccardelli ha dimostrato che quando l’arte incontra lo sport, e quando il cuore guida l’azione, nascono gesti che non si dimenticano.

Un premio consegnato, uno ricevuto, e una promessa silenziosa: continuare a sostenere chi, come Davide, ogni giorno cavalca la propria sfida con coraggio e grazia.