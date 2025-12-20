Giorgetti: “Dimissioni? Ci penso tutte le mattine, sarebbe bello…”

“Lo stop al cumulo delle previdenze? Mi spiace, pare che non interessasse a nessuno”

di Ugo Cataluddi

ROMA – “Alle dimissioni ci penso tutte le mattine, sarebbe la cosa più bella da fare. Però siccome è la 29esima legge di Bilancio che faccio so perfettamente come funziona, so che sono cose naturali. C’è un Parlamento, ci sono le commissioni, ci sono le proposte del governo, alla fine a me interessa il prodotto finale non quello che presento io. Naturalmente crediamo di aver fatto delle cose giuste, pensiamo di lavorare bene nell’interesse di tutti gli italiani e i risultati vanno in questa direzione. Però adesso tocca al parlamento”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato.

Sulla possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipatamente cumulando gli importi di forme pensionistiche di previdenza complementare, Giorgetti dice: “Quella è una cosa introdotta l’anno scorso, dal nostro governo, che pare non interessasse a nessuno. A me dispiace ma evidentemente non è stata ritenuta strategica”.

