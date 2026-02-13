venerdì, Febbraio 13, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

LICENZIAMENTI TRANSNOVA, LOGINTECH E TEKNOSERVICE, SACCO: “PRONTI A SOSTENERE TUTTE LE INIZIATIVE PER SCONGIURARE QUESTA ECATOMBE OCCUPAZIONALE”

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
redazione
Author: redazione
1 min.read

Il sindaco di Roccasecca: “Saremo a fianco al sindaco di Piedimonte Ferdinandi e alle sigle sindacali

“Le notizie che arrivano circa l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo da parte di Transnova, Logitech e Teknoservice sono un ulteriore segnale di indebolimento del già precario sistema occupazionale del nostro territorio. Aziende storiche che lavorano a servizio di Stellantis e per le quali sono impiegati anche molti lavoratori delcomprensorio”.

A dichiararlo il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che evidenzia: “Voglio esprimere la mia personale vicinanza e quella dell’amministrazione che guido ai lavoratori e alle loro famiglie. Al tempo stesso manifesto la nostra disponibilità a supportare tutte le azioni che le istituzioni locali possono mettere in campo per cercare di fermarequesta vera e propria ecatombe occupazionale. In particolare rispetto all’iniziativa che già stanno portando avanti le sigle sindacali e il sindaco di Piedimonte San Germano Gioacchino Ferdinandi”. 

“Occorre che tutte le forze sociali, istituzionali e sindacali si uniscano in questa battaglia per la sopravvivenza del Basso Lazio e che facciano azione di pressione sul Ministero delle imprese e del made in Italy affinché metta in campo gli strumenti a disposizione nei riguardi della multinazionale dell’automotive”.

“Oltre a questo – conclude Sacco – c’è bisogno di ripensare l’intero sistema produttivo del Lazio Meridionale, cercando di sfruttare le misure che sono al momento disponibili attraverso la Regione Lazio, partendo da quello che è il vero tallone d’Achille del territorio, ossia la mancanza di infrastrutture, soprattutto di quelle legate all’industria della logistica, altrimenti sarà difficile far recuperare competitività alla nostra terra”.

Previous article
RITROVATA DALLA POLIZIA DI STATO LA COPIA DELLA FIAMMA OLIMPICA ESPOSTA NEL VILLAGGIO OLIMPICO
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Batistuta in visita alla Roma: il Re Leone è tornato a Trigoria

SPORT redazione - 0
L'ex giallorosso ha fatto visita alla Roma presso il centro sportivo di Trigoria, da dove mancava da 23 anni di Adriano Gasperetti OMA – Il Re Leone è...
Read more

Calciatore accoltellato a Napoli, un 17enne tenta di dare fuoco alla casa della famiglia di uno degli indagati

SPORT redazione - 0
Si tratterebbe di un atto di ritorsione collegato al tentato omicidio di un diciottenne, avvenuto a fine dicembre 2025 nell'area dei baretti del quartiere Chiaia di Nadia...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

RITROVATA DALLA POLIZIA DI STATO LA COPIA DELLA FIAMMA OLIMPICA ESPOSTA NEL VILLAGGIO OLIMPICO

NOTIZIE IN RISALTO 0
In riferimento alla sparizione della copia della Fiamma Olimpica...

“A San Valentino sono single”: al via la caccia di un partner tra gli atleti del Villaggio Olimpico

PRIMO PIANO 0
L'atleta Usa Sophia Kirby lancia via social l'idea di...

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in...

Articoli più letti

RITROVATA DALLA POLIZIA DI STATO LA COPIA DELLA FIAMMA OLIMPICA ESPOSTA NEL VILLAGGIO OLIMPICO

NOTIZIE IN RISALTO 0
In riferimento alla sparizione della copia della Fiamma Olimpica...

“A San Valentino sono single”: al via la caccia di un partner tra gli atleti del Villaggio Olimpico

PRIMO PIANO 0
L'atleta Usa Sophia Kirby lancia via social l'idea di...

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)