La World Champions League di calcio balilla di Messina regala emozioni

9 febbraio 2026 – Successo per la tre giorni delle ITSF World Champions League Finals di Calcio Balilla che si è tenuta nello scorso fine settimana a Messina, in Sicilia, e che ha consegnato i nuovi campioni del mondo. La manifestazione, indetta dalla International Table Soccer Federation (ITSF) e affidata in Italia alla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB), è stata realizzata con la collaborazione del Comune di Messina e di Mediterranea Eventi, grazie a una solido team e gruppo collaudato che ha già organizzato eventi di grande prestigio.

I numeri raccontano di oltre 500 atleti provenienti da 26 Paesi (Argentina, Armenia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Turchia, Ungheria e Stati Uniti d’America) insieme a varie centinaia tra addetti ai lavori, accompagnatori e delegazioni internazionali che hanno animato la città siciliana e le sfide all’interno del Gaming Arena Città di Messina.

I verdetti sono stati espressi nell’ultimo giorno, dopo le qualificazioni andate in scena nelle giornate precedenti. Nel torneo Wheelchair, il titolo è andato al team siciliano ASD In Movimento, composto da Domenico Smario, Michael Smulder e Kevi Recour, vittorioso in finale su “Siamo Noi” di Luigi Iannone e Gianluca Vuodo con il punteggio di 30-19. Terzo posto per la Polha Varese, che ha superato al termine di un match combattutissimo la seconda squadra di ASD In Movimento, formata da Paolo De Florio e Angelita Alves, per 30-28.

Nel torneo Senior, vittoria dei francesi del TFT Toulouse (Sebastien Zapater, Frederic Fleurot, Eric Dominault e Olivier Hamiche), che hanno battuto per 40-20 i connazionali del CBF Le Kremlin-Bicêtre (Emmanuel Sichere, David Maniak, Cyrille Marceau e Raphael Poiraud). Terzo posto per i tedeschi del Dallas Fire (Stephen Schmidt, Wolfgang Lawall, Rudiger Treiner e Stephan Peter), vincitori sul team statunitense OTC Ottweiler (Warren Vanlandingham, James Castillo, Tom Smith e Vittorio Severino) per 44-42.

Nel Women Team, finale combattutissima con il successo del Löwen Hamburg, composto da Amalie Bremer, Pia-Louise Claussen, Lea Kvistgaard, Ecaterina Sarbulescu e Amalie Wolff, che ha superato il Team Hotshots (Ekaterina Atanasova, Hannah Bufkin e Djamina Nader) per 40-37. Terzo posto per il Team Hotshot Graz, vincente per 40-34 sull’OTC Ottweiler.

Nel Men Team, il derby austriaco ha premiato il TFC Philoro, con Bjorn Hoffman, Tony Spredeman, Antonio Schaffer, Simon Varos, Raffael Hackspiel, Robert Atha, Brandon Moreland, Blake Robertson e Philip Kucera, che ha superato per 40-32 il TSV Hütting Igels Graz (Wolfgang Brauer, Laurin Brauer, Daniel Gürlich, Lukas Mayerhofer, Benjamin Willfort, Peter Cingel e Sebastian Wiesinger). Terzo posto per i tedeschi del Boofken Münster 08, vincitori nella finalina contro il TFC Pielachtal.

Nel Junior Team, vittoria per i tedeschi dell’Alemania Aachen, con Brenn Miranda, Jarne Noben, Rayan Van Stokkum e Lenne Miranda, che hanno superato i francesi del BFAV Avesnes Les Aubert (Timeo Belot, Victorien Leducq, Mattis Leducq e Jean Mallet) per 40-31. Podio completato dal team misto FC St. Pauli / V. Hamburg, vincente sui rumeni del Csíki Csocsó Klub Miercurea Ciuc.

Accanto alle competizioni ufficiali, le World Champions League Finals hanno proposto un ricco programma di attività collaterali. Venerdì mattina si è tenuto il Torneo Interscolastico “Città di Messina”, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, che ha visto protagonisti studenti delle scuole del territorio. Per gli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado, il primo posto è andato a Barbuscia Francesco, Barbuscia Marco e Cocuzza dell’Istituto Comprensivo “Catalfamo”, seguiti da Spanò, Tripoli e Irrera dell’Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola” e da Puglisi, Ardizzone e Giardina dell’Istituto Comprensivo “Taormina–Foscolo”. Nel torneo riservato agli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, successo per Pino, Bucca e Floridia del Liceo Scientifico “G. Galilei” (I.I.S. Maurolico), davanti a Borgia, Cotroneo e Tatì del Liceo Classico “Maurolico” e a Mattiolo, Interdonato e Musolino dell’Istituto Seguenza.

Nel pomeriggio di venerdì si è svolto il Corso di aggiornamento per giornalisti “Parole senza Barriere: raccontare la disabilità”, accreditato dall’ODG Sicilia e patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dall’ODG Sicilia e dall’Unione Stampa Sportiva Italiana.

Sabato mattina si è tenuto il Torneo promozionale di calcio balilla powered by Giovani Imprenditori Sicindustria Messina, con il primo posto di Claudio Faccini e Daniele De Vincenzo, davanti a Gabriele Saja e Nunzio Maimone e a Davide ed Egidio Blandina. Nel pomeriggio, una delegazione di atleti dell’ACR Messina ha fatto visita alla competizione, dando vita a momenti di gioco e condivisione con alcuni atleti paralimpici, in un clima di autentica inclusione.

“Le ITSF World Champions League Finals di Messina hanno dimostrato di essere un modello virtuoso di grande evento sportivo: una manifestazione capace di unire competizione di alto livello, inclusione e promozione territoriale – ha commentato il presidente della FPICB Francesco Bonanno -. La Federazione è orgogliosa di aver portato in Italia un evento internazionale di tale caratura. Vogliamo ringraziare gli atleti, i team, i partner, l’amministrazione comunale, Mediterranea Eventi e il pubblico che hanno reso indimenticabile questa edizione. Lo sport è condivisione. Lo sport è comunità”.

Hanno sostenuto la manifestazione con il proprio patrocinio e contributo: il Comune di Messina, altre Aziende Partecipate, l’Università degli Studi di Messina, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ODG Sicilia, USSI Sicilia, la Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano, Eureka, Explorer Informatica, L’Orso Messina, Caffè Barbera, Birrificio Messina, AISM Sicilia, Triptop, Investigation e Security Giuseppe Mafali, Biliardi Spampinato, Royal Palace Hotel, SSD UniMe, il Gruppo M.O.V.M. Luigi Rizzo – Sede di Messina, FCA Autonomy, Studio3A, OFFCARR, HandyTech, ATI Formazione, Roberto Sport e Macron.