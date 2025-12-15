lunedì, Dicembre 15, 2025

La Polizia di Stato di Vercelli esegue cinque misure cautelari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli, la Polizia di Stato di Vercelli, in particolare personale della Squadra Mobile e della Questura, con l’apporto di personale delle Squadre Mobili di province limitrofe e di unità speciali e cinofile della Polizia di Stato, sta dando esecuzione a diverse misure cautelari nei comuni di Borgo Vercelli, Casale Monferrato, e Pontestura, a carico di diversi soggetti gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini della Squadra Mobile sono iniziate nel maggio del 2024, dall’arresto in flagranza di reato, nel vercellese, di un uomo, trovato in possesso di numerose dosi di cocaina. Da qui è partita una complessa attività investigativa volta a ricostruire la filiera dell’attività criminale, che ha consentito inizialmente di trarre in arresto in flagranza di reato altri due soggetti e di sequestrare in totale più di 10 kg di cocaina, per poi riuscire a risalire a tutta la rete della distribuzione, avente base nel comune di Casale Monferrato (AL).

I 5 destinatari delle misure cautelari sono stati tutti rintracciati presso le proprie abitazioni: tre di loro, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Vercelli, mentre per gli altri due è stato disposto, rispettivamente, l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria.

Le perquisizioni, effettuate in tutte le proprietà dei sopradetti soggetti, e di altri tre individui indagati a piede libero, hanno consentito di sequestrare 60 g di hashish e bilancini per pesare la sostanza stupefacente a carico di un soggetto; mentre a carico di un altro soggetto coinvolto è stata sequestrata la somma totale di 10.100€ in contanti. Inoltre, all’interno di una delle abitazioni perquisite, sono stati rinvenuti 7440€ in contanti  e 3 orologi di lusso, marchio Rolex. 

Quanto sopra, si comunica nel rispetto dei diritti delle persone indagate, fermo il principio della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio.

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/8d44dcce-d993-11f0-87ec-736d736f6674

Turismo: Al via la rassegna itinerante "Mnemosine, l'arte viva della memoria", promossa dalla DMO Terre di Otium
Caso Pozzi, appello del consulente della famiglia al ministro Nordio: "Ci incontri. Giustizia per Gimmy"
