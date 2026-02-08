domenica, Febbraio 8, 2026

La Lega lancia la proposta di legge ‘anti-traditori’: chi cambia partito decade da parlamentare

MATTEO SALVINI MINISTRO INFRASTRUTTURE

L’obiettivo è modificare l’articolo 67 della Costituzione per evitare i cambi di casacca

ROMA – La Lega ha preparato una proposta di legge per modificare l’articolo 67 della Costituzione. L’obiettivo è evitare i cambi di casacca, che nell’ultima legislatura sono stati quasi 300.

Nella riformulazione proposta dalla Lega, l’articolo 67 cambierebbe così: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, all’inizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono ad un gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dell’elezione decadono dal mandato parlamentare”. Lo fa sapere la Lega.

Il tentato approccio, il “no” e il pugno in faccia: così è stata uccisa Zoe Trinchero
Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026. Meloni: “La deriva illiberale della sinistra sta diventando spaventosa”
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

