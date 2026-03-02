lunedì, Marzo 2, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Israele: “Ondata massiccia di raid su Teheran”. Larijani: “Noi siamo pronti ad una lunga guerra, gli Usa no”

PRIMO PIANO
redazione
Author: redazione
1 min.read

In totale sono state bombardate 131 città in tutto l’Iran, per la Croce Rossa le vittime sono 555

di Alessandra Fabbretti

ROMA – L’aviazione israeliana ha lanciato “una massiccia ondata di attacchi” contro la capitale dell’Iran, nell’ambito dell’operazione ‘Leone ruggente’ lanciata con gli Stati Uniti sabato scorso. Lo riferiscono le Forze di Israele. Poco prima dell’annuncio, i media iraniani riferivano di un doppio attacco “con missili Kheybar” contro l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu: “L’ufficio del primo ministro criminale del regime sionista e il quartier generale del comandante dell’aeronautica militare del regime sono stati colpiti”, hanno fatto sapere i Guardiani della rivoluzione in una nota. Secondo l’agenzia di stampa iraniana Fars “non è chiaro il destino” del premier israeliano, mentre secondo il Times of Israel non ci sono stati feriti nell’attacco. La stampa mediorientale riportava che, intorno alle 11.30 ora italiana, sirene antiaeree sono scattate nella capitale Tel Aviv e in altre aree di Israele, compresa la Cisgiordania occupata. I media di Israele invece riportano che i membri della Commissione Affari Esteri e Difesa del parlamento israeliano hanno dovuto sospendere una riunione sulla sicurezza e recarsi in un rifugio antiaereo durante un bombardamento iraniano. I deputati, come mostrano le testate locali, hanno scattato e diffuso anche un selfie dal rifugio.

Intanto Ali Larijani, l’attuale leader iraniano scrive su X che “a differenza degli Stati Uniti, l’Iran è pronto per una lunga guerra. Negli ultimi 300 anni l’Iran non ha mai iniziato una guerra, ci difenderemo con onore e proteggeremo i nostri seimila anni di civilizzazione, a qualunque costo”.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Medio Oriente, Tiso (Accademia IC): “Pace obiettivo primario: trionfi diplomazia”
Next article
Cinque anziani morti in ambulanza, alla guida sempre lo stesso operatore: indagato per omicidio
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

PRIMO PIANO 0
ASI Cultura a Casa Sanremo, impegno che attraversa linguaggi...

Cinque anziani morti in ambulanza, alla guida sempre lo stesso operatore: indagato per omicidio

PRIMO PIANO 0
Una vicenda stranissima che arriva da Forlì: la Procura...

Medio Oriente, Tiso (Accademia IC): “Pace obiettivo primario: trionfi diplomazia”

PRIMO PIANO 0
Medio Oriente, Tiso (Accademia IC): “Pace obiettivo primario: trionfi...

Articoli più letti

PRIMO PIANO 0
ASI Cultura a Casa Sanremo, impegno che attraversa linguaggi...

Cinque anziani morti in ambulanza, alla guida sempre lo stesso operatore: indagato per omicidio

PRIMO PIANO 0
Una vicenda stranissima che arriva da Forlì: la Procura...

Medio Oriente, Tiso (Accademia IC): “Pace obiettivo primario: trionfi diplomazia”

PRIMO PIANO 0
Medio Oriente, Tiso (Accademia IC): “Pace obiettivo primario: trionfi...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)