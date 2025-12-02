In valigia la testa di un coccodrillo: denunciato un passeggero all’aeroporto di Palermo

L’uomo era di ritorno da un viaggio a Bangkok: al Falcone-Borsellino i controlli e la scoperta. Il rettile apparteneva a una specie in via di estinzione

di Salvo Cataldo

PALERMO – La testa di un coccodrillo appartenente ad una specie in via di estinzione è stata scoperta e sequestrata all’aeroporto di Palermo dagli agenti della guardia di finanza e dai funzionari Adm operativi al ‘Falcone-Borsellino’. La testa di coccodrillo si trovava nella valigia di un passeggero palermitano proveniente da Bangkok, via Roma Fiumicino.

I finanzieri della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari Adm hanno ispezionato la valigia trovando la testa di coccodrillo appartenente alla specie ‘Crocodylia spp’, in via di estinzione. Si tratta di un rettile originario delle regioni tropicali e subtropicali dell’Asia: la testa era essiccata e con i denti in vista, avvolta in una busta di plastica.

Il reperto è stato sequestrato e il passeggero denunciato a piede libero: rischia una multa che può andare da ventimila a duecentomila euro, o l’arresto.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»