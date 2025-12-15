Il The Sense Experience Resort tra le 100 Eccellenze Italiane 2025



Un riconoscimento nazionale alla visione innovativa dell’hospitality sostenibile

Nella prestigiosa cornice della Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, il The Sense Experience Resort 5*Ldi Follonica è stato insignito del riconoscimento “100 Eccellenze Italiane 2025”, distinguendosi nella categoria Luxury Eco Hospitality per la capacità di coniugare eleganza, innovazione e un’autentica visione di sostenibilità applicata all’ospitalità di alta gamma.

L’XI edizione del Premio, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’impresa e della cultura, ha reso omaggio a quelle storie virtuose che ogni giorno costruiscono valore per l’Italia. In questo contesto di eccellenza condivisa, il The Sense Experience Resort 5*L si è distinto come modello d’avanguardia nel panorama dell’hospitality italiana.

Il premio conferito al The Sense Experience Resort sottolinea la capacità della struttura di ripensare il concetto di accoglienza attraverso un approccio che unisce design contemporaneo, sostenibilità ambientale e immersione sensoriale nella natura. Un luogo che non si limita a ospitare, ma che offre esperienze a 360 gradi, dove paesaggio, benessere e cultura locale dialogano armoniosamente.

“Questo riconoscimento non è solo mio: l’eccellenza nasce sempre dal lavoro corale, dai dettagli e dalla visione condivisa. Con il The Sense Experience Resort abbiamo dimostrato che il lusso può essere coerente, etico, sostenibile e radicato nel territorio: abbiamo piantato alberi, ottimizzato risorse, ottenuto la certificazione GSTC e ripensato l’accoglienza come esperienza trasformativa”, ha dichiarato Federico Ficcanterri, fondatore e CEO del The Sense Experience Resort insieme al cugino Riccardo, “Questo premio celebra la nostra idea di Luxury Eco Hospitality e conferma che l’impresa può generare cultura, bellezza e impatto positivo. Il merito non è solo un premio, ma una responsabilità verso il futuro“.

La selezione tra le 100 Eccellenze Italiane rappresenta una conferma del percorso intrapreso dal resort, una filosofia che mette al centro la qualità, la responsabilità verso il territorio e un’idea di lusso contemporaneo, consapevole e rispettoso dell’ambiente. Valori perfettamente coerenti con la missione del Premio, che mira a valorizzare le realtà capaci di esprimere talento, cura, impegno e innovazione, promuovendo la cultura del merito come fondamento per il futuro del Paese.

L’inclusione del The Sense Experience Resort tra le eccellenze dell’anno non è solo un traguardo, ma un punto di partenza verso nuovi progetti e iniziative votate a un’ospitalità sempre più autentica, sostenibile e memorabile. Un orgoglio per la struttura, per il territorio e per tutto il settore dell’hospitality di alta gamma che trova in questo resort una delle sue espressioni più evolute.