Icon Collection: crescita solida, strategia luxury e nuovi investimenti per il 2026



Fatturato a 20 milioni di euro, rafforzamento nel segmento 5 stelle e piano di sviluppo pluriennale tra esperienza, tecnologia e sostenibilità

Il Gruppo Icon Collection chiude il 2025 con un fatturato consolidato di 20 milioni di euro, registrando una crescita del 5% su base annua e confermando la solidità del proprio modello di business nel settore dell’hospitality upper-upscale e luxury. Un risultato che matura al termine di un anno definito dal management come di consolidamento strategico, in cui il Gruppo ha concentrato i propri investimenti sul rafforzamento degli standard qualitativi, dei processi organizzativi e sull’evoluzione dell’offerta verso un’ospitalità sempre più esperienziale e ad alto valore aggiunto.

La crescita di Icon Collection poggia su basi strutturali che vanno oltre l’evoluzione del prodotto e del posizionamento. “Il fatturato del 2025 si consolida su 20 milioni di euro con una crescita del 5% a livello di gruppo, sbilanciata sulle nostre aziende target luxury, a conferma della giusta strada che abbiamo intrapreso verso l’eccellenza, lo sviluppo di nuovi prodotti di alto livello e il perfezionamento degli standard”, commenta Federico Ficcanterri, CEO di Icon Collection, che guida il Gruppo insieme al cugino Riccardo, con una governance imprenditoriale fortemente orientata alla crescita di medio-lungo periodo. “Il 2025 è stato un anno di consolidamento degli standard, delle procedure operative e dei sistemi organizzativi aziendali. Abbiamo lavorato sulla qualità, dai nostri Ospiti Interni agli Ospiti Esterni, e dall’azienda verso le persone che la vivono ogni giorno“.

Il 2026 si apre con un piano di sviluppo strutturato che punta a rafforzare ulteriormente il posizionamento luxury del Gruppo, in particolare attraverso il The Sense Experience Resort, recentemente riposizionato nel segmento 5 stelle lusso, e il Park Hotel Marinetta, entrambi caratterizzati da una forte vocazione internazionale con oltre il 45% di clientela proveniente dall’area DACH. “Il 2026 sarà un anno di consolidamento dello sviluppo commerciale del The Sense Experience Resort nel segmento 5 stelle lusso, sia dal punto di vista delle relazioni con i principali player del mercato, sia in termini di prodotto”, spiega Federico Ficcanterri. Tra i progetti chiave figura la realizzazione della Sala Aura, una nuova orangerie esperienziale dedicata a eventi privati e corporate, pensata come leva strategica per lo sviluppo del fatturato soprattutto nelle stagioni di spalla, oltre all’avvio di un rebranding di gruppo destinato a rafforzare l’identità complessiva di Icon Collection.

Parallelamente, il Gruppo prosegue il percorso di valorizzazione dell’Antico Podere San Francesco, destinato a evolvere da residence a resort di alta gamma. “Il cuore del rinnovamento sarà la realizzazione di 13 nuove unità abitative tra Suite Apartment e camere, progettate per offrire comfort, privacy e un forte dialogo con l’esterno”, sottolinea il CEO. L’investimento si inserisce in un piano quadriennale che prevede ulteriori sviluppi tra il 2027 e il 2029, con nuove unità, SPA, palestra, sala congressi e ristorante, rafforzando il posizionamento della struttura nel segmento luxury esperienziale.

Sul fronte della redditività, il riposizionamento di The Sense Experience Resort ha già prodotto risultati significativi: l’upgrade a 5 stelle lusso completato nel 2025 ha generato finora un incremento del 10% dell’ADR, con un aumento atteso a fine progetto superiore al 40%.. Dati che il Gruppo considera strutturali e sostenibili nel tempo. “L’adozione di sistemi avanzati di revenue management e pricing dinamico ci ha permesso di migliorare in modo significativo le performance, rendendo la crescita solida e replicabile”, afferma Federico Ficcanterri. Dal 2024 Icon Collection collabora con IDEAS, piattaforma di riferimento per il revenue management alberghiero, e nel 2025 ha introdotto un Vocal Bot basato su intelligenza artificiale per la gestione del centralino h24, con benefici in termini di efficienza operativa e qualità del servizio.

Nel 2026 il percorso di digitalizzazione entra in una nuova fase con l’implementazione di un CRM per la marketing automation e di una messaggistica WhatsApp AI con preventivatore automatico, strumenti progettati per supportare il booking office sia in termini di produttività sia di ottimizzazione delle conversioni. “Questa scelta va nella direzione di una relazione sempre più personalizzata e tailor made con l’ospite, già dalla fase di prospect e di pre-stay“, aggiunge il CEO.

Accanto alla tecnologia, Icon Collection investe in modo strutturato sul capitale umano, considerato uno degli asset competitivi centrali del Gruppo. Nel 2026 viene lanciata una nuova Intranet aziendale, accessibile via app, concepita come hub di formazione, e-learning e community interna per tutti gli Ospiti Interni, affiancata da percorsi di formazione commerciale e manageriale. Prosegue inoltre la consulenza del filosofo ed esperto di organizzazioni Alessandro Guidi, a supporto delle “Umane Risorse”, con l’obiettivo di allineare modelli organizzativi e linguaggi del lavoro alle esigenze delle nuove generazioni.

La sostenibilità resta un pilastro strategico, integrato negli obiettivi economici del Gruppo. Nel 2026 proseguono i progetti ambientali come WePlant, le iniziative di responsabilità sociale e il percorso di certificazione GSTC, già avviato nel 2025. “Sono attività che nascono da un impegno autentico verso la comunità, le persone e l’ambiente, ma che allo stesso tempo favoriscono l’accesso a nuovi segmenti di mercato sempre più sensibili a questi temi”, evidenzia Federico Ficcanterri.

In un contesto di forte interesse per gli investimenti in hospitality in Italia, Icon Collection guarda infine al futuro valutando nuove opportunità di sviluppo e acquisizione in città ad alto potenziale come Torino e Bologna, confermando una strategia di crescita selettiva, coerente con il proprio DNA luxury ed esperienziale.