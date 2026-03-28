Guidonia. Insediamento abusivo, il Sindaco Mauro Lombardo applica il “Daspo urbano”

Ieri pomeriggio la Polizia Locale, con il supporto della Polizia di Stato e dei Carabinieri, ha provveduto a notificare il Dacur (Divieto di Accesso ai Centri Urbani), una sorta di Daspo urbano, alle sei famiglie ancora accampate all’interno dell’area industriale. Tutti i 60 nuclei familiari erano già stati identificati in precedenza e, nel corso dei sopralluoghi, invitati ad allontanarsi.



IL Dacur, recentemente introdotto nel Regolamento di Polizia Urbana, consente al Sindaco Mauro Lombardo la facoltà di disporre l’allontanamento dal territorio comunale di coloro che non rispettano le fondamentali norme della civile convivenza.