Guidonia – Con la Control Room una Città più sicura

Proseguono le attività per il potenziamento ed efficientamento dei sistemi di videosorveglianza e controllo del territorio nella Città di Guidonia Montecelio. Con una Determinazione del Segretario Generale, l’Ente ha disposto l’affidamento a Fastweb S.p.A. della realizzazione di una infrastruttura di connettività dedicata, sicura e ad alte prestazioni per supportare la Control Room in corso di realizzazione all’interno del Comando della Polizia Locale, in via Roma, a Guidonia, e l’intero sistema di telecamere installate sul territorio comunale.

La crescente estensione della rete di videosorveglianza del territorio e l’elevato volume di dati generato dai dispositivi hanno, infatti, reso necessario un collegamento più performante. In sintesi e semplificando, l’Ente disporrà di una infrastruttura di rete dedicata, strutturata con elevati standard di sicurezza. Le 85 Sim dati a traffico illimitato saranno tutte collegate questa rete privata dell’Ente.

L’intervento rientra nel più ampio programma comunale di prevenzione dei reati ambientali e di tutela della sicurezza urbana.

“La videosorveglianza rappresenta uno degli strumenti più efficaci per garantire una maggiore sicurezza alla Città. Le telecamere contribuiscono a prevenire comportamenti illeciti, supportano le Forze dell’Ordine e migliorano la capacità di risposta in caso di emergenze – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. La scelta dell’Amministrazione comunale è quella di adottare sistemi moderni, posizionati in modo strategico e gestiti nel pieno rispetto della privacy. La videosorveglianza, non è solo un presidio di sicurezza: è un investimento nella qualità della vita e nella serenità della nostra comunità”.