CITTADUCALE: ATTI PERSECUTORI, I CARABINIERI ESEGUONO UNA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NEI CONFRONTI DI UN 79ENNE

I Carabinieri della Stazione di Cittaducale hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pesaro, nei confronti di un uomo di 79 anni.

L’indagato, originario della provincia di Pesaro e Urbino ma da tempo domiciliato nel Comune di Cittaducale, è gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni di una donna.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle tempestive indagini avviate a seguito della formale denuncia sporta dalla vittima.

Quest’ultima, infatti, aveva segnalato di essere bersaglio, già da diverso tempo, di reiterate minacce e condotte vessatorie poste in essere dall’uomo. Tali comportamenti avevano ingenerato nella donna un perdurante e grave stato di ansia, nonché un fondato timore per la propria incolumità.

Le meticolose attività investigative condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di acquisire concreti e convergenti elementi di riscontro alle dichiarazioni della vittima.

Il solido quadro indiziario, prontamente riferito all’Autorità Giudiziaria, ha permesso a quest’ultima di disporre nei confronti del 79enne la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico di controllo.

L’immediato intervento ha consentito di interrompere le condotte illecite, al fine di tutelare l’incolumità e ripristinare la serenità della persona offesa.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.