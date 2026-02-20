venerdì, Febbraio 20, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Guidonia – Attestato di Benemerenza all’Ente per la partecipazione alle iniziative in ricordo del Questore Palatucci

PRIMO PIANOROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Redazione
Author: Redazione
Less than 1 min.read

Nella giornata di ieri, presso il Posto di Polizia di Villalba, nella sede della Sezione di Tivoli dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, è stato consegnato al Vicesindaco Paola De Dominicis un Attestato di Benemerenza dell’Associazione Nazionale “Dott. Giovanni Palatucci”. Presente anche il Presidente del Consiglio comunale Erick D’Alisa.

Un riconoscimento per la partecipazione, in rappresentanza dell’Amministrazione, alle iniziative promosse in memoria degli ideali e dell’opera del Questore reggente di Fiume, che si distinse per la straordinaria azione di tutela degli ebrei perseguitati dalle leggi razziali e dall’occupazione nazista.

Previous article
Savona, sequestrati 66 kg di marijuana nascosti in casse acustiche:
Redazione
Redazione

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Slalom gigante: Brignone in testa dopo la prima manche, Goggia terza

SPORT redazione - 0
Le velociste azzurre oggi tra le favorite. La seconda run alle 13,30 di Erika Primavera CORTINA – Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del gigante dei Giochi...
Read more

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Savona, sequestrati 66 kg di marijuana nascosti in casse acustiche:

NOTIZIE IN RISALTO 0
i Carabinieri di Savona arrestano due giovani piemontesi SAVONA –...

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Pensioni in Italia tra incertezze e riforme”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Pensioni in Italia tra incertezze e...

14ª Edizione di Sport Senza Confini: Eventi Multisportivi e Turismo Sportivo nella Val Vibrata

PRIMO PIANO 0
14ª Edizione di Sport Senza Confini: Eventi Multisportivi e Turismo...

Articoli più letti

Savona, sequestrati 66 kg di marijuana nascosti in casse acustiche:

NOTIZIE IN RISALTO 0
i Carabinieri di Savona arrestano due giovani piemontesi SAVONA –...

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Pensioni in Italia tra incertezze e riforme”

PRIMO PIANO 0
Sociale, Tiso(Accademia IC): “Pensioni in Italia tra incertezze e...

14ª Edizione di Sport Senza Confini: Eventi Multisportivi e Turismo Sportivo nella Val Vibrata

PRIMO PIANO 0
14ª Edizione di Sport Senza Confini: Eventi Multisportivi e Turismo...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)