Grande novità nel panorama sportivo laziale: Nasce l’Associazione “EPS Lazio”

Dopo diversi mesi di lavoro congiunto, e di modulazione delle strategie comuni da portare avanti, 11 enti di promozione sportiva del Lazio su 14 hanno deciso di fondere esperienze e modus operandi dando vita all’ Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale EPS Lazio affidandone la presidenza a Massimo Zibellini, storico e versatile dirigente sportivo che ha ricoperto in passato diversi e qualificati incarichi nell’ambito della promozione sportiva.

La nascente Associazione EPS Lazio fra i suoi programmi avrà quello di creare una sinergia fra gli enti, abbattendo le differenze culturali e politiche, per far posto ad un nuovo modo di intendere la promozione dello sport attraverso un sinergico utilizzo delle risorse, la costruzione di nuovi progetti volti all’organizzazione di manifestazioni, alla formazione di dirigenti e tecnici, al proselitismo di base per avvicinare alla pratica sportiva giovani e meno giovani ed in generale tutta la cittadinanza della Regione Lazio.

Rispetto al passato, che ha spesso visto gli Enti di Promozione in contrapposizione, l’Associazione sta già concertando tavoli di lavoro comuni dai quali potranno uscire iniziative sportive, si potrà condividere la ricerca di nuovi partner, interloquire insieme con le istituzioni e studiare un programma di crescita omogenea.

L’Associazione EPS Lazio si propone in sintesi di acquisire, nel minor tempo possibile, un ruolo primario nel contesto regionale, diventando interlocutore qualificato al tavolo della gestione delle attività sportive che si svolgono sul nostro territorio.

A breve saranno comunicate tutte le future iniziative, che sono già state individuate, e sarà redatta una dichiarazione di intenti nella quale saranno contenute le linee guida e le strategie per i prossimi anni.