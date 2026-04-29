CANTALICE: I CARABINIERI SMANTELLANO UN ALTRO “BIVACCO DELLO SPACCIO”. UN ARRESTATO.

Nell’ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti per contrastare il noto fenomeno dello spaccio di droga da bivacchi allestiti nelle aree boschive, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti, supportati dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno condotto un’importante operazione in località “Civitella”, nel comune di Cantalice.

L’attività investigativa è scattata a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai residenti della zona, i quali avevano notato un insolito via vai di persone lungo i sentieri.

Dopo accurati accertamenti preliminari, nel pomeriggio di sabato scorso, i Carabinieri hanno proceduto alla cinturazione dell’area e all’irruzione nel punto in cui era stato localizzato un bivacco abilmente occultato tra la fitta vegetazione.

Alla vista dei militari, due giovani hanno tentato la fuga nel bosco: mentre uno è riuscito a far perdere le proprie tracce sfruttando l’impervietà del terreno, l’altro, un 23enne di nazionalità marocchina, è stato prontamente raggiunto e bloccato.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire nella disponibilità del giovane 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e un coltello.

In virtù di quanto accertato, l’interessato è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle operazioni di rito presso gli uffici della Compagnia di Rieti, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutto il materiale rinvenuto e il bivacco sono stati sottoposti a sequestro e saranno oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.