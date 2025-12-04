Garlasco: depositata la perizia che potrebbe incastrare Sempio, ma per la difesa “vale zero”

Ecco di chi è il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi per la perita del Gip Denise Albani e a quali interrogativi non ha dato risposta. Se ne parlerà in aula il prossimo 18 dicembre

ROMA – Le conclusioni della perizia di Denise Albani sul Dna delle unghie rilevano da ‘moderatamente forte e forte la compatibilità’ con Andrea Sempio. È ufficiale: da ieri sera è nelle mani del Gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, la relazione della perita ‘sopra le parti’ in cui c’è scritto a chi porta il Dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto 2007. Ed è ora ufficiale che Albani ha trovato il match con il nuovo indagato dell’omicidio, nella nuova indagine del Garlasco Bis, per cui è stato invece condannato a 16 anni di carcere Andrea Stasi, allora fidanzato della vittima.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»